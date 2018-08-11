Гендиректор «Планеты», которого судят за издевательство над ребенком, покинул свой пост

Юрий Юдин добровольно ушел с должности генерального директора компании «ITM Холдинг» (бренд «Планета»).

«Я принял решение уйти с должности, поскольку считаю, что руководитель, в первую очередь, должен заботиться о безупречной репутации компании. Компания не имеет никакого отношения к любым обстоятельствам моей личной жизни. Компания, её бренды, услуги, сотрудники и клиенты не должны ассоциироваться с этими обстоятельствами», — процитировала Юрия Юдина пресс-служба «Планеты».

Юрия Юдина обвиняют в истязании пятилетнего ребенка. Он-— известный в городе предприниматель, основатель фирмы «ITM Холдинг», куда входит цифровое телевидение и интернет-провайдер «Планета». По словам бывших сотрудников фирмы, эпизод издевательства, за который его судят, далеко не единственный. Они утверждают, что под видом корпоративного проекта по повышению управленческих компетенций Юдин организовал в фирме что-то вроде секты, где издевались над людьми, в том числе над детьми.