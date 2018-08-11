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Саратовцы поблагодарили Панкова за участие в судьбе проблемного дома
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Саратовцы поблагодарили Панкова за участие в судьбе проблемного дома 

АиФ 30 минут назад
Фото: САРАТОВ24
На встрече председателя Государственной думы России Вячеслава Володина с обманутыми дольщиками в Саратове женщина поблагодарила депутата Госдумы Николая Панкова, который принимает активное участие в судьбе проблемного дома.
Напомним, что на встрече был поднят вопрос конкретного дома — ЖК «Южный». Он находится в Заводском районе, на территории бывшего авиазавода.
Было отмечено, что там сейчас фактически пустырь, даже нет коммуникаций. По словам одно из дольщиц, подвести все необходимые сети в отдаленную местность сейчас обойдется дороже, чем достроить сам дом. В настоящее время дольщики опасаются начинать процедуру банкротства, так как значительная часть квартир принадлежит юридическим лицам. А без банкротства они не могут получить другой участок для инвестора, который построит дом.
Вячеслав Володин отметил, что процедура банкротства является более верным вариантом в данном случае, но тем не менее, дольщикам необходимы гарантии. Следует найти инвестора и площадку для него.
— Все такие участки включить в одну группу, сформировать проект. И вести такой проект отдельно, — предложил Вячеслав Володин, и гарантом прав граждан перед юридическими лицами могла бы стать власть.
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