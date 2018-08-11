Жители Выборга интерсуются тем, как платить за услуги ЖКХ

В выборгских группах социальной сети «Вконтакте» появились сообщения о том, что у жителей возникают сложности с оплатой услуг ЖКХ через приложение " Сбербанк онлайн".

ivbg.ru обратился в ОАО «Управляющая компания по ЖКХ», где нас заверили, что никаких проблем с оплатой не может быть. Ведь платежи собирает не УК по ЖКХ, а АО «Единый информационно-расчетный центр» Ленинградской области.

В компании сообщили, что в настоящее время ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» находится в стадии реорганизации и продолжает выполнять обязательства по обслуживанию жилфонда согласно законодательству.

Функции по формированию платежных документов и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, дома которых обслуживает ОАО «Управляющая компания по ЖКХ», по-прежнему осуществляет территориальное управление Выборгского района АО «Единый информационно-расчетный центр» ЛО.

Напоминаем, что для оплаты жилищно-коммунальных услуг через интернет-сервисы, в частности через «Сбербанк Онлайн», необходимо указывать расчетный счет организации, формирующей платежный документ, то есть Единого информационно-расчетного центра (эти реквизиты размещены в верхней части платежного документа). Далее необходимо указать номер своего лицевого счета (он также находится в верхней части квитанции).

Произвести оплату жилищно-коммунальных услуг, как и ранее, можно во всех пунктах приема платежей и через интернет-сервисы, такие как «Личный кабинет абонента» АО «ЕИРЦ Ленинградской области» и «СбербанкОнлайн».