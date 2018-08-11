В Пензе займутся ремонтом дороги, соединяющей Кривозерье и Терновку

В Пензе власти города озадачились вопросом реконструкции дороги из Кривозерья в Терновку. Речь идет о проезжей части участка от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной. К нынешнему качеству дорожного полотна есть масса нареканий как от автомобилистов, так и от чиновников.

Подробный план будущего ремонта обсудили сегодня, 11 августа, в администрации города. Разработкой проектно-сметной документации по этому участку занимается ООО «Центр-Дорсервис».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект будут реализовывать в три этапа строительства. На сегодняшний день уже получено одобрительное заключение экспертизы по инженерным изысканиям. Проектная документация, касающаяся первого этапа реализации проекта, уже разработана. Остается лишь дождаться положительного заключения контролирующих органов.

Отмечается, что специалисты ООО «Центр-Дорсервис» уже начали подготовку проектной документации второго и третьего этапов.

Также сегодня, 11 августа, глава регионального Минстроя Александр Гришаев вместе с заместителем мэра Пензы Юрием Ильиным и начальником ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василием Глаголевым встретились с руководством подрядных организаций, подписавших контракты по реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Во время совещания Александр Гришаев поручил в кратчайшие сроки ликвидировать все спорные и проблемные вопросы, касающиеся оперативного завершения ремонта основных магистралей Пензы. Курировать эту проблему будут ответственные лица из правительства региона.