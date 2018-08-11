Новая формула расчета пенсий заменит баллы двумя критериями

Экономисты предлагают отказаться от существующей сегодня балльной пенсионной системы в пользу альтернативной модели расчетов размера пенсий. Вместо подсчета баллов предлагается учитывать заработок и стаж работника.

Отказ от балльной пенсионной системы

Ключевая мысль доклада заключается в том, что введенная в 2015 году балльная пенсионная система оказалась неэффективна и непонятна большинству людей, что негативно сказалось на рынке труда, так как произошло увеличение теневой занятости. По мнению экспертов, люди не понимают, как рассчитывается пенсия, поэтому скрывают свой реальный заработок. В этой связи экономисты предлагают заменить балльную систему на стажево-заработковую пенсионную формулу.

«Если я правильно понимаю их предложение, то оно все равно остается в рамках распределительной, а не накопительной системы пенсионного обеспечения. Хотя баллы сегодня во многом и определяются стажем. Вы можете работать всю свою жизнь и получать минимальный размер оплаты труда, но в конечном итоге претендовать на самую большую пенсию из всех возможных. Ясность того, что пенсия в итоге будет выплачена, сегодня есть у всех, остается лишь набрать стаж и не забывать про отчисления в пенсионный фонд.

Вы также можете работать и получать зарплату в черную, но в этом случае никакие баллы вам не начисляются. Баллы здесь являются такой относительной системой расчетов, учитывающая не только единственный фактор. Но упрощение существующей балльной системы в виде перехода на подсчеты через стаж и заработок все равно не даст понять, какой же будет реальный объем пенсионных выплат, их фактической величины», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Два критерия новой формулы

О том, что власти намерены отказаться от балльной пенсионной системы, в июне заявила вице-премьер Татьяна Голикова . По ее словам, с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.

На данный момент каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах, а после выхода на пенсию накопленные человеком баллы за каждый год работы суммируются и умножаются на стоимость балла, который ежегодной устанавливается и индексируется.

В случае перехода на стажево-заработковую формулу будет учитывать два критерия — стаж и заработок. При этом полную пенсию получит только тот, кто целиком выработает стаж. Рост пенсий будет возможен за счет создания условий для роста зарплат, отмечают экономисты.

«На мой взгляд, самое главное, пускай даже в рамках балльной системы, рассмотреть более справедливое накопление этих баллов для того, чтобы человек при выходе на пенсию не сильно менял свой привычный уровень жизни. Но лучший вариант это снова вернуться к накопительной системе. Такое решение позволит нам сформировать долгосрочные финансовые ресурсы внутри России.

Еще очень хотелось от правительства и экономистов увидеть расчеты, которые бы показывали, при каких условиях и какие уровни фактических пенсионных выплат могут быть у молодежи на пенсии. Думаю, что они тоже хотят быть уверенны в завтрашнем дне. Необходимо переходить к более откровенному разговору и сразу предложить им формировать свои будущие пенсионные доходы. Для этих целей необходимо создавать образовательные программы, на которых рассказывать о механизмах инвестиций и сохранения средств», — резюмирует Константин Ордов.