Зачем Россия продала Аляску, и куда делись деньги

Полтора века прошло со времени одной из крупнейших в истории сделок по покупке земли одним государством у другого, но до сих пор её обстоятельства вызывают горячие комментарии, как будто это событие случилось совсем недавно.

Дотационная колония

Северо-западная часть Северной Америки была открыта русскими моряками в 1732 году. В конце XVIII века на Алеутских островах и на побережье Аляски были основаны первые русские поселения. В 1799 году император Павел I утвердил устав Российско-Американской компании (РАК), которой предоставлялась монополия на освоение берегов Америки и торговлю с коренными жителями.

Основной статьёй доходов РАК была перепродажа пушнины, добываемой меновой торговлей и прямым грабежом у туземцев, на азиатских и европейских рынках. РАК не имела ни стимулов, ни желания осваивать территорию площадью свыше полутора миллионов квадратных километров, которой формально владела. Она ничего не сделала для разведывания других природных богатств Аляски, кроме мехов. Климат колонии не годился для её сельскохозяйственного освоения. Сняв первые «сливки», компания стала нести убытки. В 50-е годы XIX века государство начало выплачивать РАК ежегодную субсидию в размере 200 тысяч рублей серебром.

Ахиллесова пята

Крымская война 1853-1856 гг., когда англо-французский флот безнаказанно бомбардировал Петропавловск-Камчатский, а потом захватил и сжёг город высадившимся десантом, обнаружила огромную уязвимость далёких владений России. Русская Америка не пострадала в тот период лишь потому, что РАК сумела договориться о нейтралитете с аналогичной ей британской Компанией Гудзонова залива, осваивавшей Западную Канаду.

Администрация РАК была не в состоянии обеспечить суверенитет России на огромном пространстве Аляски. В пределах русских владений беспрепятственно промышляли и селились британские и американские китобои и охотники за пушным зверем. Возникла угроза, что Русская Америка будет явочным порядком захвачена иностранцами.

Новые и более перспективные колонии

В конце 1850-х годов Россия обрела новые колонии значительно ближе Аляски и намного благоприятнее для освоения. В первую очередь, это был Дальний Восток. После экспедиции контр-адмирала Геннадия Невельского в 1849-55 гг. к устью Амура началось основание русских поселений на Сахалине. В 1858 году восточносибирский генерал-губернатор граф Николай Муравьёв , воспользовавшись поражением Китая в войне с Англией и Францией, навязал Китаю Айгунский договор, по которому граница России с Китаем прошла по Амуру. В 1860 году Китай подписал с Россией Пекинский договор, по которому к России переходило также и Приморье.

В 50-е годы XIX века к России были присоединены земли нынешнего Восточного Казахстана (Семиречье) и долина Сырдарьи, а в начале 60-х гг. — Южный Казахстан. Россия собиралась продолжать экспансию в Средней Азии. Все эти новые территории были гораздо дешевле и перспективнее для массовой колонизации и обещали намного больше выгоды, чем удержание далёкой, холодной и убыточной Аляски.

Дефицит госбюджета

Отмена крепостного права и другие великие реформы 1860-х гг. потребовали перенапряжения государственного бюджета. В 1866 году министр финансов граф Михаил Рейтерн представил императору Александру II доклад, из которого явствовало, что казне необходимо перейти к режиму строгой экономии и отказаться от недостаточно оправданных расходов. Кроме того, требовался иностранный заём на три года в размере 45 млн рублей. Продажа Аляски позволяла существенно сократить размер займа.

Чтобы Аляска не досталась Англии

Вопрос о продаже Русской Америки поднимался с разных сторон ещё в 1850-е годы. Граф Муравьёв, которому РАК подчинялась непосредственно, ещё в 1853 году предложил Николаю I продать Аляску, указывая на приоритетное значение Дальнего Востока. В 1854 году Американо-русская торговая компания в Сан-Франциско предложила РАК фиктивную сделку о продаже Аляски с целью предотвращения её оккупации Британией сроком на три года за 7,6 млн долларов (деньги потом подлежали возврату, если бы РАК захотела снова вступить во владение Аляской). После окончания Крымской войны Компания Гудзонова залива предлагала, правда, не очень определённо, купить Аляску за сумму, эквивалентную 15-20 млн долларов.

В решении русского правительства продать Аляску именно Соединённым Штатам Америки решающую роль сыграло желание насолить англичанам — своим главным «геополитическим конкурентам» — даже не получив тех денег, которые могли бы получить за её продажу Англии. В правящих кругах США знали об этом и потому демонстрировали незаинтересованность, надеясь на снижение цены. Их пришлось долго уговаривать.

Продать во что бы то ни стало

Главным инициатором продажи Аляски выступил младший брат императора, велики князь Константин Николаевич, ещё в 1857 году настаивавший на немедленной сделке с США. В совещании у Александра II 16 декабря 1866 года было окончательно решено продать Аляску за цену не ниже 5 млн долларов золотом. Российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Стекль получил соответствующие полномочия. Ему полагалось 25 тысяч долларов комиссионных в случае удачной сделки.

Соответствующий договор был в 1867 году заключён, а потом одобрен Сенатом США . Цена покупки — 7,2 млн долларов — оказалась выше минимума, на который рассчитывало российское правительство , но ниже той цены, за которую Аляску можно было продать ещё тринадцать лет назад. Упорно называют сумму 144 тысячи долларов, которые барон Стекль якобы потратил на подкуп некоторых сенаторов, чтобы добиться от них ратификации договора. Но слухи о взятках документально никогда не были подтверждены.

Деньги пошли на железнодорожное строительство и возмещение расходов

После сделки барон Стекль получил на своё имя чек на искомую сумму. Есть легенда, будто на этот чек было куплено золото в Англии, но перевозивший это золото барк «Оркней» затонул в 1868 году со всем грузом. Здесь правдиво лишь то, что барк с таким именем действительно существовал. Однако он не тонул и плавал ещё в 1871 году.

Есть точные данные о том, сколько и куда барон Стекль потратил денег, полученных из федерального казначейства США. В русской валюте цена покупки выразилась суммой 12 868 724 рубля 50 копеек. Из них 1 423 503,69 рубля было передано РАК для выплаты дивидендов акционерам. 10 972 238,04 рубля были помещены на личные счета самого барона Стекля в заграничных банках и потрачены к 1871 году на закупку принадлежностей для строительства двух магистральных казённых железных дорог: Москва—Курск—Киев и Москва—Рязань—Козлов. 390 243,90 рубля поступили наличностью в государственное казначейство России.

Таким образом, остаётся 82 737,87 рубля расходов, связанных с ликвидацией колонии. Сюда же, очевидно, входят и комиссионные Стекля. Сколько он получил дополнительно в виде процентов с суммы, первоначально вложенной на его имя в иностранных банках, неизвестно.