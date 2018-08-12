«Воруют все!» На круглом столе в Уфе эксперты обсудили проблемы ЖКХ

Круглый стол «ЖКХ и городская среда: управляем вместе» состоялся 10 августа в Уфе. На нем представители законодательной и исполнительной власти, общественники, собственники жилья обсудили вопросы управления многоквартирным домом, участия жильцов в благоустройстве придомовой территории.

Надо просто и понятно

«В текущем году происходят большие изменения в порядке предоставления коммунальных услуг в Уфе, — заявил глава уфимском администрации Ирек Ялалов . — Идёт переход на фактическую оплату услуги по отоплению, вводится новая коммунальная услуга по утилизации твёрдых коммунальных отходов, появляется возможность прямых договоров, в связи с этим у участников рынка жилищно-коммунальных услуг появились множество вопросов по реализации данных изменений. Ответ должен быть изложен простым и понятным для каждого жителя языком, несмотря на все сложности, связанные со специальными терминами и очень сложным законодательством».

Он призвал учитывать мнение общественности при принятии нормативных решений в сфере ЖКХ. Оказывать всемерную поддержку советам многоквартирных домов, применяющим энергосберегающие инновационные технологии.

«Развитие общественного контроля в этой сфере поможет разобраться в сфере учёта коммунальных ресурсов, в том числе ОДН и так называемые потери, которые происходят как на уровне дома, так и тепловых пунктов. Все эти вопросы — тёмный лес для обычного горожанина, — пояснил он, сравнив особенность поставок ресурсов в системе ЖКХ с обвешиванием в магазине покупателей. — Юридическая подкованность поставщиков ресурсов часто значительно выше уровня управляющих компаний и жителей».

Спич руководителя регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолия Дубовского свёлся в основном к тому, что управляющие кампании должны работать прозрачно и сообща с гражданами.

Ресурсники — отдельная каста

«Складывается такое впечателение, что в стране, республике и Уфе основной упор делается на взаимоотношения органов власти и граждан с управляющими компаниями. Не является ли это уводом жителей и общественников в сторону? — задал вопрос Ирек Ялалов. — Мы прекрасно знаем: нормативно-правовая база сформирована таким образом, что мы заставляем жульничать управляющие компании. Главное действующее лицо, участвующее во всём этом процессе, — это поставщики ресурсов. Тема ОДН, тема качества поставляемых ресурсов — кто-нибудь проверяет качество электричества в наших розетках или температурный режим и давление в системах теплоснабжения? А получается, что страдают управляющие компании, а мы их наказываем… Те деньги, которые собираются с нас, не позволяют на 100% рассчитаться с поставщиками ресурсов. Управляющая компания всегда в минусе. Мне кажется, что общественники совместно с властью должны начать решать эту проблему».

«Дошло до того, что управляющие компании вынуждены забирать деньги со статьи «содержание» и рассчитываться с ресурсниками, — поддержал его председатель совета дома Салават Зиязетдинов. — И мы, как собственники, не можем нормально проводить ремонтные работы, замену окон. Нет средств. Финансов еле-еле хватает на зарплату работникам».

«Ресурсоснабжающие организации — отдельная каста, которая, получив изменения в законе по прямым платежам, уже обивает пороги в тарифном комитете с очень большими просьбами об увеличении тарифов, — рассказал Анатолий Дубовский. — У ресурсоснабжающей компании должен появиться абонентский отдел, его начальник с секретаршей и т.д. А всё это требует увеличения тарифа».

«Кто ворует в ЖКХ? — завершил дискуссию Ирек Ялалов. — Все воруют: управляющие компании, поставщики ресурсов, жители. И мы ищем, кто из них хороший, а кто плохой. У нас 385 тысяч лицевых счетов в городе, из них от 58 до 70 тысяч лицевых счетов не платят за ЖКХ».

Он предложил участникам мероприятия подготовить предложения для федерального центра по изменению нормативно-правовой базы в сфере ЖКХ, которые позволили бы решить проблемы, о которых рассказали участники круглого стола.