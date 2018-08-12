Работу пресс-секретаря ульяновского губернатора оценили на «отлично»

В «отличники» занесен пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук в ежемесячном рейтинге правительственных спецслужб, составляемом порталом «Замполит». Этот интернет-сайт называет себя «главным ресурсом политинформации».

Ежемесячный рейтинг составляется по результатам реагирования пресс-служб на запросы редакции «Замполита». В июле такие запросы были направлены в 75 регионов. В них пресс-секретарей попросили дать комментарии результатов рейтинга «Биржи губернаторов» от политического канала «ПолитБрокер».

Результаты заставили аналитиков констатировать: «Количество непрофессиональных региональных пресс-служб растет месяц от месяца».

Несмотря на этот печальный факт Тимофей Гончарук попал в группу «отличников», выше которой только группа «суперотличники».

«Отличники» — те, кто с чувством и с толком, причем очень оперативно, отвечают нам на запросы, но им не очень везет с упоминанием их глав в рейтингах — их регион упоминался на «Бирже» всего 1 раз за месяц», — поясняет «Замполит».