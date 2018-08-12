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Володин допустил отказ от государственных пенсий
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Володин допустил отказ от государственных пенсий 

BFM.RU 39 минут назад
Фото: Инфо 24
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что государственные пенсии в России в будущем могут быть отменены из-за дефицита бюджета пенсионной системы. Об этом он сказал во время встречи с жителями Саратова, на которой обсуждалась пенсионная реформа. Видеозапись опубликовало местное агентство Free-News-Volga.
Володин пояснил, что сейчас соотношение числа работающих граждан к людям пожилого возраста не позволяет покрывать дыру в пенсионной системе, и наполняют ее счет бюджета.
«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и ее наполняют за счет бюджета. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — заявил спикер Госдумы.
Если не предпринимать никаких шагов по изменению системы, пенсии «не только расти не будут, а будет все меньше и меньше», отметил председатель Госдумы.
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