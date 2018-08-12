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Строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил руководитель Самарской области
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Строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил руководитель Самарской области 

ТРК Губерния 31 минуту назад
Фото: ТРК Губерния
Строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил руководитель Самарской области День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа. В этом году праздничной датой стало 12 число. Дмитрий Азаров поздравил представителей созидательной профессии — строителей. По его словам, виновники сегодняшнего праздника — люди трудолюбивые и талантливые, искренне любящие свой край. Глава региона отметил, что история Самарской области знает немало удивительных примеров в сфере строительства: «Наши земляки способны справляться с задачами любой сложности, будь то возведение заводской Безымянки и Жигулевской ГЭС или создание в сжатые сроки целых городских районов». Отдельные слова благодарности руководитель области адресовал ветеранам, почетным строителям. «Это люди, на которых сегодня равняется молодое поколение профессионалов», — считает Дмитрий Азаров. Развитие региона в сфере строительства — одна из приоритетных задач. Власти ориентированы на улучшение жилищных условий населения, восстановление прав обманутых дольщиков, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В отрасль продолжают внедряться новейшие технологии и современные материалы. «Уверен, что строители Самарской области смогут добиться поставленных целей и в полной мере раскрыть производственный потенциал региона. Искренне рассчитываю, что профессионалы дня сегодняшнего создадут объекты, которыми будут гордиться будущие поколения», — подытожил Дмитрий Азаров.
Фото: правительство Самарской области
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