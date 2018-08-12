Алтайские перевозчики требуют повысить тарифы на проезд

Перевозчики из Бийска (Алтайский край) требуют поднять цены на проезд в общественном транспорте. Сейчас тариф составляет 17,5 руб. На этом уровне он находится в течение последних двух лет.

Как сообщают «Вести Алтай», перевозчики жалуются, что из-за роста цен на топливо вынуждены работать в убыток. Однако местные власти просят перевозчиков предоставить подробные расчеты.

«Только обоснованные затраты, только обоснованный тариф. Будет это 20 рублей, 18, 19 — насколько они обоснуются. Но ничего за период с января по сегодняшнее число в администрацию представлено не было. Поэтому, я считаю, что это пока разговоры», — заявил глава города Александр Студеникин