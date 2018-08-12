Ещё
Алтайские перевозчики требуют повысить тарифы на проезд
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Алтайские перевозчики требуют повысить тарифы на проезд 

sibnovosti.ru 29 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Перевозчики из Бийска (Алтайский край) требуют поднять цены на проезд в общественном транспорте. Сейчас тариф составляет 17,5 руб. На этом уровне он находится в течение последних двух лет.
Как сообщают «Вести Алтай», перевозчики жалуются, что из-за роста цен на топливо вынуждены работать в убыток. Однако местные власти просят перевозчиков предоставить подробные расчеты.
«Только обоснованные затраты, только обоснованный тариф. Будет это 20 рублей, 18, 19 — насколько они обоснуются. Но ничего за период с января по сегодняшнее число в администрацию представлено не было. Поэтому, я считаю, что это пока разговоры», — заявил глава города Александр Студеникин.
Как сообщают местные издания, в краевой столице — Барнауле — перевозчики также требуют от властей повышения тарифов. Предприниматели в открытом письме на имя врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко отмечали, что стоимость проезда в автобусах большой вместимости нужно поднять до 23 руб., а в менее вместительных до 26 руб. Иначе, предупреждают перевозчики, общественный транспорт не сможет стабильно обслуживать пассажиров.
sibnovosti.ru: последние новости
Власти Свирска подготовят пятилетний план развития города Мошенники представляются сотрудниками Красноярскэнергосбыта и заставляют приобретать ненужные счетчики 171 котельная в Новосибирской области отключена от электросетей из-за долгов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине сделали неожиданное признание о «Северном потоке — 2»4
Россиян предостерегли от покупки валюты422
Как подготовиться к валютными санкциям США1
Пенсионерам запретят продавать квартиры404
В России готовятся новые пенсионные изменения418
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение