Дольщик ООО «Строительные системы» уверен в том, что их запросы услышаны

В Саратовской областной универсальной научной библиотеке вчера прошла встреча председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева с участниками долевого строительства. Дольщик ООО «Строительные системы» уверен, что после такого обсуждения, все проблемы будут решены. -Наш дом находится в средней степени готовности — построена коробка на 11 этажей. После ареста Алексея Аббасова работы прекратились и стройка оказалась в запустении. Дело тронулось с «мертвой точки» после того, когда в отношении нашей строительной организации началась процедура банкротства. Мы регулярно приходим на встречи с участием губернатора, находимся в постоянном контакте с министерством строительства и ЖКХ , знаем, что нам есть к кому обратиться при возникновении проблемных вопросов. Например, благодаря представителям власти удалось остановить хищения со строительной площадки, — рассказал дольщик дома на улице Ново-Астраханская Дмитрий Любимов. — Степень строительной готовности 19-этажного многоквартирного дома на 226 квартир оценивается в 45%. Комитет по управлению имуществом города Саратова обратился в Арбитражный суд с иском о признании застройщика банкротом. 3 июля заявление принято к производству, в августе открыто конкурсное производство и назначен временный управляющий. -Внимание, которое уделяет проблемам обманутых дольщиков Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Викторович Володин, внушает оптимизм. Его визиты в Саратовскую область и встречи с нами вселяют уверенность, что наши запросы услышаны, и решение по завершению строительства нашего дома обязательно будет найдено, — подчеркнул Дмитрий Любимов