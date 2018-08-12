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Компании «Роснано» разработали инновационные материалы, применяемые в строительстве
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Компании «Роснано» разработали инновационные материалы, применяемые в строительстве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 10 компаний "Роснано" разработали и выпустили на рынок новые инновационные материалы, которые позволяют снизить издержки строителей и делают жилье и объекты инфраструктуры более комфортным. Об этом накануне Дня строителя рассказал советник председателя правления по науке — главный ученый УК «Роснано» Сергей Калюжный.
"Более десятка портфельных компаний «Роснано» производят наноматериалы, которые используются в строительстве. Архитекторы проектируют прекрасные здания, инженеры строят их, но им нужны материалы. Мы готовы предложить архитекторам и строителям целую палитру новых инновационных материалов", — сказал Калюжный.
В качестве примера он привел стекло с нанопокрытием, разработанное компанией SP Glass. Использование такого стекла примерно вдвое снижает потребность в тепле для поддержания комфортной температуры в помещении зимой, а летом позволяет снизить расходы на кондиционирование. Разработка компании используется, например, на станциях Московского центрального кольца, в новом аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, в жилых комплексах и других зданиях.
Компания «Роснано» «Пеностекло» делает специальный пеностекольный щебень, который не намокает, то есть сохраняет свой объем в любых погодных условиях. Его применяли для теплоизоляции при строительстве парка «Зарядье» и Северо-Западной хорды в Москве, реконструкции Третьяковской галереи.
Компания «ЛЕД-Энергосервис» производит светодиодные светильники внутреннего и наружного освещения. При той же силе света, что и лампы накаливания, они в пять раз меньше потребляют электроэнергии и служат примерно в 5-10, иногда до 50 раз дольше. Эти светильники использовались, в том числе, на стадионе «Лужники», реконструированном к чемпионату мира по футболу 2018 года, а нанопокрытия компании «Плакарт» использовались для защиты в 2011 году от коррозии Живописного моста в Москве. Следов коррозии на нем нет до сих пор.
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