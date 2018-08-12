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«Завод работает»: в Волгограде не знают о проблемах промышленного предприятия
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«Завод работает»: в Волгограде не знают о проблемах промышленного предприятия 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградские алюминиевый завод «Русал» не собирается сворачивать производство из -за продления американских санкций. Об этом со ссылкой на администрацию Волгоградской области передает РИА Новости.
По словам чиновников, на заводе не планируют увольнять сотрудников
По информации агентства, американские ограничения могли бы навредить волгоградскому производству.
— Источники, близкие к «Русалу», заявили, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей, — передает РИА Новости. — «Русал» в начале недели сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии.
В администрации Волгоградской области уточнили, что об угрозах производству им ничего неизвестно. На предприятии, по их информации, не собираются сокращать мощности и увольнять сотрудников.
Получить оперативный комментарий завода пока не удалось. Корреспонденты V1.ru пытаются связаться с представителями предприятия.
В конце года V1.ru писало о других крупных промышленных предприятиях, попавших в «черный список» министерства торговли США. В санкционный список попали Федеральный научно — производственный центр «Титан — Баррикады» и АО «Опытное конструкторское бюро „Новатор“. Впервые американские санкции были введены против базирующегося в Волгограде оборонного предприятия в октябре этого года. „Титану-Баррикады“ запретили совершать „существенные транзакции“ третьим лицам.
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