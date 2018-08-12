«Завод работает»: в Волгограде не знают о проблемах промышленного предприятия

По словам чиновников, на заводе не планируют увольнять сотрудников

По информации агентства, американские ограничения могли бы навредить волгоградскому производству.

— Источники, близкие к «Русалу», заявили, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей, — передает РИА Новости. — «Русал» в начале недели сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии.

В администрации Волгоградской области уточнили, что об угрозах производству им ничего неизвестно. На предприятии, по их информации, не собираются сокращать мощности и увольнять сотрудников.

Получить оперативный комментарий завода пока не удалось. Корреспонденты V1.ru пытаются связаться с представителями предприятия.