Посевы ржи в России начали сокращаться рекордными темпами

Снижение площадей под рожью в России наблюдается в течение многих лет, отметили эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Максимальными они были в 1990 году, когда под рожь отвели почти 8 миллионов гектаров. Потом кривая снижения начала ускоряться: к 2000 году под эту культуру отвели 3,5 миллиона гектаров, в 2005 году — 2,3 миллиона, в 2010 году — 1,8 миллиона, а в этом году поставлен очередной «рекорд» — 990 тысяч гектаров. «Урожай ржи в этом году пострадает еще и от непогоды в Поволжье и Сибири, — пояснил »Российской газете" руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов . — В итоге неизбежно снизится ее качество".

3 миллиона тонн ржаного зерна может собрать Россия в этом году

Рожь — культура зимостойкая и вполне урожайная, так что в некоторых регионах она может принести производителям неплохую прибыль. Что же происходит?

Посевы ржи сокращаются по нескольким причинам. Во-первых, это связано со стремлением сельхозпредприятий получить максимальную прибыль. Дело в том, что пшеница для них более привлекательна, поскольку это экспортный товар, тогда как рожь пользуется спросом лишь в России и других странах бывшего СССР.

"Но даже у нас спрос на нее снижается, поскольку растет потребление пшеничных хлебобулочных и кондитерских изделий", — пояснила «РГ» руководитель технологического отдела Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Анна Завиновская. Хорошо это или плохо, сказать трудно, но пока на рынке видет явный тренд к снижению потребления ржаной муки, отмечает она.. Кроме того, в производстве этилового спирта опять-таки выгоднее использовать пшеницу.

Впрочем, дефицита опасаться пока не стоит, поскольку под боком есть дружественная Беларусь, где урожай обещает быть довольно приличным. Кроме того, около трех миллионов тонн собственной ржи в России все равно будет собрано, что полностью покроет все внутренние потребности. Производство на этом уровне в России будет сохраняться, считает Олег Суханов. «Рожь в России становится нишевой культурой, — поясняет он. — Но с наших полей она совсем не исчезнет, этого опасаться не стоит».

"В прошлое ржаной хлеб не уйдет, — продолжает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по поддержке и развитию хлебопечения Юрий Кацнельсон. — Это наш национальный продукт, и он никуда не денется. К тому же продукты из ржаной муки очень полезны".

Из-за сокращения посевов в этом году цены на рожь в России могут повыситься

Может, рожь в хлебопечении и «кондитерке» не так уж и важна, чтобы сильно беспокоиться? «Рожь в хлебопечении важна, и нас очень беспокоит, что появляется все больше зарубежного зерна, — пояснил Кацнельсон. — Рожь — национальная зерновая культура России. Мы считаем, что Минсельхозу России нужно больше уделять внимания этой теме». По его мнению, необходимо восстанавливать должное производство внутри страны.

Пока идут споры, часть экспертов не исключает, что сокращение площадей может привести к росту цен на рожь. Но насколько значительным он будет, покажет урожай, который пока еще полностью не собран. Тем не менее, уже сейчас в Поволжье рост составил 50 рублей за тонну, поднявшись до 6050 рублей за тонну, сообщил портал «Про Зерно», но в других регионах ситуация пока остается без изменений.