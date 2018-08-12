Иностранных инвесторов привлекает продуманная инвестиционная политика городских властей

Прямые инвестиции иностранных компаний в столичную экономику выросли более чем на четверть. Такие данные сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина

Как сообщила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, в 2017 году иностранные компании инвестировали 83,9 миллиарда долларов США в городскую экономику, что на 28,4 процента превышает аналогичные прошлогодние показатели. В денежном выражении общая сумма вложений составила более 23,86 миллиарда долларов.

— Общий объем иностранных инвестиций в Москве составляет 56,3 процента от прямых инвестиций в Россию за 2017 год, — озвучила Сергунина данные Банка России

Несмотря на специфическую мировую обстановку, угрозу введения очередного этапа санкций со стороны Запада, иностранцы готовы тратиться на развитие бизнеса в Москве. По словам Натальи Сергуниной, один из аспектов, который привлекает зарубежный капитал, — хорошие темпы инвестиционного роста. А это значит, что городские власти проводят планомерную политику улучшения климата для предпринимателей, готовых вкладывать деньги в столицу. Эти усилия московского правительства оценили и в Европе.

— Москва вошла в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности городов Европы, по версии Financial Times, — отметил глава столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов . — Кроме того, Россия поднялась на пять пунктов в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Напомню, вклад Москвы в этот показатель составляет 70 процентов. Опередили Италию и Бельгию.

Что же привлекает инвесторов? Есть несколько факторов. Так, один из сопутствующих экономических показателей — среднедушевой денежный доход населения. По данным Инвестиционного портала Москвы (официальный ресурс столичного правительства), денежные расходы горожан в 2017 году превысили в общей сложности 10 триллионов рублей. При этом показатель демонстрирует стабильный рост: денежные траты населения за последние семь лет ежегодно увеличиваются в среднем на семь процентов. Инвестор будет развивать собственное дело в регионе, жители которого готовы тратить больше денег на покупку товаров и услуг. И на фоне регионов Москва выглядит очень привлекательно.

Так, среднедушевые денежные доходы, приводит статистику Инвестпортал, в Москве по итогам 2016 года составили 59,2 тысячи рублей в месяц. Средний показатель за этот же период в России — 30,7 тысячи рублей.

Еще один, не менее важный аспект — понятные правила игры. Для того чтобы такие правила действовали в Москве, правительство города разработало Инвестиционную стратегию до 2025 года. В документе прописано, что правительство будет проводить работу по оптимизации административных процедур, разрабатывать льготные условия для потенциальных инвесторов, продолжит формирование инвестиционной инфраструктуры: технопарков, индустриальных парков, особых экономических зон.

«ВМ» попросили представителей крупных иностранных компаний оценить преимущества работы в столице. По словам генерального директора ABBYY в России Дмитрия Шушкина, одно из таковых — цифровизация административных процессов.

— Мы первыми опробовали электронную систему подачи заявок на статус якорного резидента технопарка, — говорит он. — Огромное количество документов в бумажном виде больше не требуется. Все заменила электронная система. И будучи обладателем статуса якорного резидента, наша компания смогла получить налоговых льготы.

Налоговые льготы — еще один привлекательный фактор. Это позволяет столице быть локомотивом для развития бизнеса в регионах, отмечает генеральный директор «Рено Россия» Андрей Панков

— Поддержка от городского правительства не только помогает развивать наш промышленный проект, внедрять высокие технологии, но и стимулирует рост других российских предприятий, — считает топ-менеджер.

Большое внимание власти уделяют и созданию условий государственно-частного парт нерства. Работают в плюс и электронные торги, на которые выставляется городское имущество, в том числе и через заключение договоров льготной аренды с инвестиционными обязательствами.

Нравится иностранным бизнесменам и возможность быстро и просто подать документы для получения той или иной услуги. Директор по связям с органами государственной власти «Пепсико» в России, Казахстане и Белоруссии Алексей Воробьев особо подчеркнул быстроту оформления статуса промышленного комплекса.

— Все необходимые согласования проходили по принципу «одного окна», — рассказывает Воробьев.

Два молочных предприятия компании подали на получение статуса документы в мае, а уже в июле получили налоговые льготы. Сэкономленные на налогах средства компания инвестирует в развитие столичных предприятий.

Регион, где создают условия для бизнеса, всегда будет выгодным партнером. Так, глава представительства строительной компании Codest International в России Альберто Конта, который в пятницу получил награду мэра Москвы за лучший реализованный градостроительный объект, считает, что столичные власти делают достаточно для привлечения зарубежных инвесторов. Примечательно, что итальянцы предпочитают не участвовать в льготных городских программах.

— Эти программы созданы для того, чтобы развивать внутреннюю экономику и местные компании, — поясняет Конта. — Мы не перебегаем никому дорогу, ведь это как минимум неэтично.

Справляться с вызовами самостоятельно могут только очень устойчивые компании.

Чтобы поддержать коллег, эти компании стараются помочь российским. Так, Codest старается привлекать российских партнеров к зарубежным проектам. А также помогает своим клиентам, привлекая инвестиции из-за рубежа.

— Например, на проект гостиницы «Хаятт Ридженси Петровский Парк» мы когда-то привлекли экспортное финансирование для заказчика, — добавляет Конта.

К слову, именно этот проект гостиницы столичные власти признали лучшим в области строительства в 2018 году.

— Но если что-то и делать, то не конкретно Москве, а в целом нужно менять ситуацию на финансовом рынке, чтобы санкции меньше влияли на этот сектор, — считает он.

Прагматичная и разумная экономическая политика помогает преодолеть, хотя бы частично, негативное влияние санкций. Такую оценку дает доктор экономических наук Андрей Колганов . Недружественные действия со стороны США не отпугивают иностранных инвесторов.

— Последний виток санкций привел к тому, что ряд европейских компаний отказались вести проекты в России, но на их место быстро пришли другие. Сегодня лидеры по инвестициям — это страны Евросоюза . Это показывает, что представители крупного бизнеса из ЕС готовы рискнуть и не слишком боятся санкций, — резюмирует Колганов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Москва — богатый город, в котором достаточно рационально тратятся деньги, в том числе и бюджетные. Во многом именно поэтому экономика в столице растет, даже в условиях экономической напряженности, которые складываются в последнее время. И это прекрасно видно со стороны. Поэтому можно сказать, что Москва — весьма привлекательный для прямых инвестиций город. Лакомый кусочек для ведения любого бизнеса. Особенно теперь, когда становится заметно, что жесткие экономические санкции, которые накладывает на нас Запад, не влияют на развитие.

В 2018 году Москва заняла второе место в рейтинге регионов России по качеству инвестиционного климата и третий год подряд — первая в рейтинге развития государственночастного партнерства.