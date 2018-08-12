CNN назвал раздел Каспия крупной победой России

Подписание Россией конвенции по Каспию — это крупная победа Москвы, так как Россия получает возможность не только спокойно эксплуатировать каспийские нефтегазовые месторождения, но и сможет реализовать планы на Ближнем Востоке, заявила корреспондент CNN Нина Дос Сантос.

«После развала Советского Союза пять стран, разумеется, начали спорить на этот счет, что мешало разработке нефтегазовых месторождений. Как вы уже отметили, это очень богатый регион: каспийские запасы природного газа и нефти оцениваются в 240 трлн кубических футов и в 20 млрд баррелей соответственно», — приводит ее слова RT.

Она отметила, что во всех этих ресурсах и деньгах от них «очень нуждаются некоторые из этих стран», так как их экономики «не в лучшем состоянии». Соглашение, по ее словам, позволит открыть путь инвестициям в будущие инфраструктурные проекты. В частности, речь идет о том, чтобы эксплуатировать крупные нефтегазовые месторождения Туркменистана, соединив их с «крупнейшим потребителем этих ресурсов, который, разумеется, находится на западе — в Европе», отметила Дос Сантос.

«Все это произошло на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном, что, разумеется, ставит на повестку дня вопрос о введении дополнительных санкций против этой страны. Россия также недавно столкнулась с ужесточением санкций в рамках нового санкционного пакета», — отметила она.

Теперь, отмечает она, лидеры Ирана и России могут представить этот договор своим гражданам и другим каспийским странам «как соглашение друзей», которое имеет «важное экономическое, стратегическое и политическое значение» для этого региона и для Ближнего Востока.

Решающей победой России она назвала положение о неприсутствии иностранных войск.

«Каспийское море — важнейший стратегический элемент с точки зрения нефтегазовых ресурсов, но также и важнейший элемент все более амбициозной ближневосточной стратегии России и её связей с Ираном в регионе», — заключила Дос Сантос.

Ранее были озвучены детали раздела Каспия.

Конвенция была подписана лидерами России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркмении в воскресенье днем.