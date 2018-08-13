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В Подмосковье в образовательных учреждениях проверили пожарную безопасность
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В Подмосковье в образовательных учреждениях проверили пожарную безопасность 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Учреждения в преддверии нового учебного года проверили на соответствие требованиям пожарной безопасности.
Перед началом учебного года в Московской области планируется провести проверку 3,8 тысячи образовательных учреждений на соответствие требованиям пожарной безопасности. На данный момент уже проверели более 2,5 тысячи детских садов, школ, колледжей и вузов. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
"В настоящее время инспекторы пожарного надзора проверили уже более 65% учебных заведений Подмосковья. Проверки всех образовательных организаций планируется завершить до 17 августа. Все выявленные замечания и нарушения должны быть устранены до начала нового учебного года", — заявил Дмитрий Пестов.
Специалисты ГУ МЧС России по Московской области проверяют наличие первичных средств пожаротушения и планов эвакуации в случае пожара, состояние эвакуационных и аварийных выходов, а также исправность систем противопожарной защиты.
С начала учебного года в подмосковных образовательных учреждениях проведут месячник пожарной безопасности, в рамках которого пройдут практические тренировки по эвакуации учащихся и отработке действий при угрозе пожаров и других ЧС.
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