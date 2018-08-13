Ещё
Долги бывшего «Дальспецстроя» по зарплате превысили 224 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.23
$
67.50
77.97
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1208.00
+0.02 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1382
–0.0323
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Долги бывшего «Дальспецстроя» по зарплате превысили 224 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Главное военно-строительное управление №6 (ГВСУ №6, ранее "Дальспецстрой") задолжало своим работникам, в том числе бывшим, свыше 224 млн рублей. Об этом в понедельник сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю по итогам участия руководителя управления Петра Решетникова в совещании уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае Игоря Чесницкого.
"Несмотря на меры, принимаемые органами власти, надзорными и следственными органами, полностью решить вопрос с погашением задолженности по заработной плате перед работниками ФГУП «ГВСУ № 6», в том числе бывшими, до настоящего времени не удается. На сегодняшний день общая сумма долга составляет 224,8 млн руб. перед 3418 работниками", — приводятся слова Чесницкого.
Со ссылкой на внешнего управляющего ГВСУ №6 Григория Удельнова сообщается, что согласно утвержденному кредиторами предприятия плану внешнего управления, в ближайшие три месяца от продажи имущества планируется получить 300-350 млн рублей. Эти деньги в равных долях будут направлены на погашение заработной платы, а также на достройку жилых домов, возводящихся с участием дольщиков.
В 2018 году задолженность по зарплате перед работниками бывшего «Дальспецстроя», по данным участвующего в совещании представителя прокуратуры Восточного военного округа, была погашена на сумму свыше 400 млн рублей, в том числе в июле было выплачено в общей сложности 38,2 млн рублей. По данным Военного следственного управления СК РФ по ВВО, по факту невыплаты зарплаты работникам ГВСУ №6 и 17 его филиалов проводилась доследственная проверка, в июле в возбуждении уголовного дела было отказано ввиду отсутствия состава преступления.
Проблемные дома
В настоящее время ГВСУ № 6 возводит со значительными задержками по срокам сдачи восемь жилых домов с долевым участием, с гражданами заключено более 400 договоров. Со ссылкой на внешнего управляющего Удельнова сообщается, что половину полученных в ближайшие месяцы после продажи имущества средств направят в первую очередь на завершение строительства домов с высокой — до 98% — степенью готовности. Это дом по улице Выставочная в Хабаровске, сдать который планируется в октябре 2018 года, и дом по улице П. Морозова, который достроят в первом квартале 2019 года. Остальные объекты, находящиеся в меньшей степени готовности, также планируется достроить в течение 2019 года.
Бывший «Дальспецстрой» находится в сложном финансовом положении, в настоящее время на предприятии введена процедура внешнего управления. Ряд прежних руководителей предприятия осуждены за хищения.
ТАСС: последние новости
На Нижне-Бурейской ГЭС завершили работы по созданию полной схемы выдачи мощности Власти Свердловской области не получали уведомлений от "Русала" о приостановке мощностей За полгода почти 500 российских чиновников уволены за коррупционные нарушения
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар дойдет до максимума76
Раскрыта судьба банковских счетов россиян48
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
Путин анонсировал новый масштабный строительный проект205
Власти определились с изъятием денег у крупного бизнеса158
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение