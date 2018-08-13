Долги бывшего «Дальспецстроя» по зарплате превысили 224 млн рублей

"Несмотря на меры, принимаемые органами власти, надзорными и следственными органами, полностью решить вопрос с погашением задолженности по заработной плате перед работниками ФГУП «ГВСУ № 6», в том числе бывшими, до настоящего времени не удается. На сегодняшний день общая сумма долга составляет 224,8 млн руб. перед 3418 работниками", — приводятся слова Чесницкого.

Со ссылкой на внешнего управляющего ГВСУ №6 Григория Удельнова сообщается, что согласно утвержденному кредиторами предприятия плану внешнего управления, в ближайшие три месяца от продажи имущества планируется получить 300-350 млн рублей. Эти деньги в равных долях будут направлены на погашение заработной платы, а также на достройку жилых домов, возводящихся с участием дольщиков.

В 2018 году задолженность по зарплате перед работниками бывшего «Дальспецстроя», по данным участвующего в совещании представителя прокуратуры Восточного военного округа, была погашена на сумму свыше 400 млн рублей, в том числе в июле было выплачено в общей сложности 38,2 млн рублей. По данным Военного следственного управления СК РФ по ВВО, по факту невыплаты зарплаты работникам ГВСУ №6 и 17 его филиалов проводилась доследственная проверка, в июле в возбуждении уголовного дела было отказано ввиду отсутствия состава преступления.

Проблемные дома

В настоящее время ГВСУ № 6 возводит со значительными задержками по срокам сдачи восемь жилых домов с долевым участием, с гражданами заключено более 400 договоров. Со ссылкой на внешнего управляющего Удельнова сообщается, что половину полученных в ближайшие месяцы после продажи имущества средств направят в первую очередь на завершение строительства домов с высокой — до 98% — степенью готовности. Это дом по улице Выставочная в Хабаровске, сдать который планируется в октябре 2018 года, и дом по улице П. Морозова, который достроят в первом квартале 2019 года. Остальные объекты, находящиеся в меньшей степени готовности, также планируется достроить в течение 2019 года.

Бывший «Дальспецстрой» находится в сложном финансовом положении, в настоящее время на предприятии введена процедура внешнего управления. Ряд прежних руководителей предприятия осуждены за хищения.