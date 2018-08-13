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«Бурятзолото» вкладывает 295 млн рублей в новую технику
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«Бурятзолото» вкладывает 295 млн рублей в новую технику 

sibnovosti.ru 14 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
«Бурятзолото» планирует в 2018 году оценить запасы рудных тел нагорной части Зун-Холбинского месторождения. Вскрытие и разведка рудных тел предполагаются на глубоких горизонтах, ниже текущих шахтных по проекту «Холба-2», говорится в сообщении крупнейшей золотодобывающей компании Бурятии.
«Перспективы рудника «Холбинский» связаны с глубокими горизонтами с высоким содержанием золота. Это позволит продлить срок работы рудника и повысить объем добычи золотоносной руды. Для создания инфраструктуры отработки этих запасов нам необходима современная подземная техника, соответствующая требованиям производительности и безопасности труда», — приводится в сообщении комментарий заместителя операционного директора Nordgold, куратор ПАО «Бурятзолото» Дениса Рыжкина.
Для реализации этих планов в приобретение нового оборудования будет вложено 295 млн руб. В частности, до конца года ожидается поставка самоходной буровой установки Sandvik DD-321.
ПАО «Бурятзолото» входит в Nordgold. Владеет рудниками подземной добычи «Холбинский» и «Ирокинда». В 2017 году «Бурятзолото» выпустило 75,9 тыс. унций золотого эквивалента. Как сообщали Sibnovosti.ru, 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 366,7 млн руб.
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