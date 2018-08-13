Жителям Бредов и Карталов предлагают микрозаймы под 3300% годовых

В сельских населенных пунктах Южного Урала, где нет банков, каждый второй житель становится клиентом микрофинансовых организаций, наживающихся на финансовой безграмотности людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на уполномоченную по правам человека в Челябинской области Маргариту Павлову

Омбудсмен совместно с руководителем проекта «Банкротство в подарок» Вячеславом Курилиным провела рейды по микрофиансовым организациям, расположенным на территории Брединского и Карталинского районов. Выяснилось, что жители сельских территорий нередко подписывают договоры с МФО, не задумываясь, какие последствия их ждут в случае просрочки по платежам и невозврата микрозаймов. Реальные проценты по таким займам могут доходить до 3300 годовых.. Неслучайно, сейчас законодателями рассматривается возможность полного запрета работы микрофинансовых организаций с физическими лицами.

Оказавшись не в состоянии выплатить долг, сельские жертвы микрозаймов, как правило, не обращаются к юристам и попадают в руки коллекторов.