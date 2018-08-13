На улице Революционной начали сносить рынок

На Революционной уже снесли несколько киосков

Самару продолжают зачищать от уличной торговли. На этот раз власти взялись за улицу Революционную, а точнее за участок у Дома молодежи, где уже долгие годы работает стихийный рынок.

Как сообщают местные жители, торговые ряды уменьшили примерно вдвое. Но на их месте начали устанавливать новые павильоны или вести торговлю с лотков.

С лотков в основном продают овощи

— Убрали киоски, стала вновь улица красивой, но теперь вместо киосков опять начали возводить павильоны. Вокруг магазинов полно, а мы всё из 90-х не вылезем, — пожаловался местный житель Алексей Ишмаев

Глава города Елена Лапушкина поручила разобраться в ситуации департаменту промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.