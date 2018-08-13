На улице Революционной начали сносить рынок 

На Революционной уже снесли несколько киосков
Самару продолжают зачищать от уличной торговли. На этот раз власти взялись за улицу Революционную, а точнее за участок у Дома молодежи, где уже долгие годы работает стихийный рынок.
Как сообщают местные жители, торговые ряды уменьшили примерно вдвое. Но на их месте начали устанавливать новые павильоны или вести торговлю с лотков.
С лотков в основном продают овощи
— Убрали киоски, стала вновь улица красивой, но теперь вместо киосков опять начали возводить павильоны. Вокруг магазинов полно, а мы всё из 90-х не вылезем, — пожаловался местный житель Алексей Ишмаев.
Глава города Елена Лапушкина поручила разобраться в ситуации департаменту промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.
А вот судьба соседнего рынка, расположенного на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, пока под вопросом. Под угрозой сноса владелец торговых рядов задумал их модернизацию. Чтобы протолкнуть проект, он привлек местных жителей, которые записали видеообращение врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову. О чем просят самарцы и как может в перспективе преобразиться рынок, читайте в репортаже 63.ru.