Потери Hulu во 2 квартале удвоились поскольку Disney намерен получить контроль

Финансовые потери Hulu ускорились — убытки компании во 2 квартале 2018 выросли более, чем в 2 раза — поскольку стриминговый сервис продолжает инвестировать в контент и технологии для приобретения новых клиентов.

В этом состоянии остается вопрос, что станет с Hulu, как только Disney получит мажоритарный контроль над компанией, и как Hulu найдет путь к прибыльности после интенсивного периода вложений в рост.

Во 2 квартале Hulu понес убытки порядка $357 млн, в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда эта цифра составила $173 млн Это данные 10-Q от Comcast за период, согласно которым потери стриминговой компании «в основном были связаны с затратами на маркетинг и программирование». Данные Disney за квартал также отметили возросшие расходы на контент наряду с ростом «расходов на персонал, что частично компенсировал более высокий доход от подписки и рекламы».

Материнские компании Hulu на раскрывают данных о доходах проекта, но они очевидно растут. Hulu по состоянию на май имел 20 млн платных подписчиков, что на 18% выше, чем в конце 2017 года. Из них порядка 800 тыс. используют сервис онлайн ТВ Hulu за $40 в месяц.

С ростом расходов владельцы Hulu — Disney, Comcast/NBCUniversal, 21st Century Fox и Time Warner (сейчас это WarnerMedia в собственности AT&T ) — вливали средства в проект, по открытым данным размер общих вложений в этом году составит $1,5 млрд В 2017 году этот показатель составил $1 млрд

Comcast заявляет, что за шесть месяцев к 30 июня сделал капитальных вложений на $227 млн, что существенно выше $99 млн в 1 квпртале 2017 года. Это сходится с данными Disney о размере вложений в Hulu за 6 месяцев 2018 года в размере $227 млн и обещаниями за 2018 год вложить в общей сложности $450 млн На состоявшемся 7 августа отчёте о прибыли Disney с участием аналитиков, генеральный директор Боб Айгер отметил, что как часть сделки с 21th Century Fox о покупке большой части развлекательных активов Fox, Disney получит 30% долю в Hulu, что даст компании уже 60% акций Hulu.

Hulu «очень подойдет нашей стратегии в области приложений», — рассказал Айгер. Ранее он заявил, что в линейке потребительских продуктов Disney, Hulu будет «взрослым» брендом, и подходящей площадкой для контента от только что приобретенных FX и Fox. Hulu уже повернулся к взрослой аудитории с оригинальными сериалами «The Handmaid’s Tale» и «Castle Rock», хотя в его каталоге есть и большое число детских тайтлов.

В некотором смысле Hulu также может стать частью пакетного предложения, которое включает брендированный стриминговый сервис Disney, который должен запуститься до конца 2019 года, и премиального спортивного пакета ESPN+.

«Если потребитель хочет все три сервиса, в конце концов, мы найдем возможность их пакетирования с точки зрения цены», — заявил Айгер аналитикам, — «Но может случиться так, что потребитель просто хочет спорт или семейный контент, или предложение от Hulu, и мы хотим быть в состоянии предложить такую гибкость для потребителей, потому что именно так мы чувствуем потребности потребителей, и то, чего требуют их привычки сегодня».

Но насколько хватит Disney, чтобы продолжать вкладывать в Hulu. Помните, Hulu конкурирует с Netflix — который продолжает работать с отрицательным свободным денежным потоком — также, как и Amazon , который инвестирует в Prime Video с целью получать больше покупок через электронную коммерцию от клиентов Prime. Hulu также борется за подписчиков на арене виртуального платного ТВ с YouTube TV от Google , DirecTV Now от AT&T, Sling TV от Dish и другими.

Disney продолжает демонстрировать, что верит в интернет видео как путь в будущее (о чем свидетельствуют $2,6 млрд, которые они потратили на приобретение мажоритарного контроля над BAMTech). Вероятно, Айгер и Кевин Мейер, председатель Совета директоров недавно образованного потребительского и международного бизнес направления, видят в Hulu игру в долгую с устойчивыми инвестициями в настоящее время, которые отобьются через много лет.

Возможно, Disney постарается выкупить доли у двух других владельцев, Comcast (30%) и WarnerMedia (10%).

Важно отметить: глава Comcast Брайан Робертс только что проиграл в Айгеру в сделке по Fox. Не ясно, хочет ли Робертс отдать Disney почти полный контроль надо Hulu. C другой стороны, Comcast прямо сейчас не имеет сильного потребительского видео предложения (помимо NBC Sports и его подразделения Playmaker Media), так что он может быть заинтересован в существовании Hulu под контролем Disney, чтобы иметь возможность сфокусироваться на собственной ОТТ-стратегии.

ИСТОЧНИК: Variety