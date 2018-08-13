В Курской области жители дачного посёлка остались без света и подключили дома к электрогенераторам

В настоящее время проблемой посёлка Михайловского под Железногорском занялись активисты ОНФ Посёлок Михайловский сегодня входит в состав СНТ «Горняк». В 1970-х годах он занимал большую площадь, но часть территории оказалась подтопленной для производственных целей ГОКа. Оставшиеся на суше дома приобрели статус дач. С тех пор и до начала этого года именно комбинат безвозмездно снабжал посёлок электричеством. В Михайловском есть постоянно проживающие граждане, преимущественно, пенсионеры, а также одна многодетная семья.

Проблемы со светом возникли в марте, когда ГОК, не имея юридических оснований на энергоснабжение посёлка, решил отключить свет. Тогда жители посёлка обратились в филиал крупной энергетической компании. По подсчётам на постройку более 1 км новых сетей необходимо 3,5 млн руб. Жителям предложили сдать по 21 тыс. руб. и заверили, что электричество проведут уже осенью. Граждане все оплатили, но договоров не дождались. В результате жильцы установили электрогенераторы, которые работают на бензине, и вынуждены тратить большие деньги.

В конце апреля энергетики потребовали с граждан ещё по 14 тысяч. При этом срок подключения передвинули почти на год — с 2018-го на вторую половину 2019-го. Жители Михайловского, несмотря на ранее сданные средства, начала работ так и не увидели, поэтому дополнительно платить отказались. Снабжающая организация выставила за задержку оплаты неустойку и пригрозила судом. Жители обратились к активистам.

Как рассказал представитель регионального штаба ОНФ в Курской области Сергей Григорьев , удалось договориться об изменении схемы оплаты работ. Необходимые суммы для начала строительства сетей — 14 тыс. 60 руб. за каждый договор — энергетики возьмут из ранее сданных 21 тыс. руб., которые можно перечислить позже. Эти средства требуются, чтобы установить необходимое оборудование на участках и сделать разводку. Пр этом руководство энергетической компании проследит, чтобы были соблюдены все юридические тонкости, а также откажется от взыскивания пени.

Сети к Михайловскому будут построены в 2019-м. Пока энергетики готовы установить счётчик на подстанции и заключить временный договор между СНТ и гарантирующим поставщиком. ГОК рассматривает возможность оказания адресной помощи особо нуждающимся дачникам. При этом представители СНТ отказались от участия в переговорах.