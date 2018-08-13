Свердловские энергетики сокращают сроки подключения к сетям

«Облкоммунэнерго» инициировало подписание соглашения с вышестоящей сетевой организацией «МРСК Урала» — энергетики будут совместно работать над сокращением сроков технологического присоединения к электроинфраструктуре для малого и среднего бизнеса. Об этом энергокомпании заявили сегодня на совещании в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. Сетевики отчитывались о том, что удалось сделать в этом направлении за первое полугодие 2018 года, и обсуждали дальнейшие планы.

— Порядок техприсоединения регламентирован Постановлением Правительства РФ №861, там детально прописаны права и обязанности двух сторон: потребителя и сетевой организации при подключении к электросетям. Но в этом документе практически не затронуто взаимодействие между самими сетевыми организациями, поэтому на этом этапе часто возникают сложности. У нас основная часть объектов присоединена к сетям МРСК и мы вынуждены обращаться в смежную компанию за согласованиями. «Соглашение об упрощении взаимодействия между сетевыми организациями» позволит нам синхронизировать все процессы в цепочке «заявитель — сетевая организация 1 — сетевая организация 2», — рассказала ИА «Уральский меридиан» заместитель главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова.

Сейчас разработан проект Соглашения — он предусматривает сокращение перечня документов, предоставляемых в вышестоящую смежную организацию, рассматривается вопрос о составлении единого типового договора для удобства потребителей. Детальные условия ещё будут обсуждаться, подписать Соглашение руководители энергокомпаний планируют в ближайшее время.

Все мероприятия по сокращению сроков подключения до 90 дней, реализуются в рамках Целевой модели «Технологическое присоединение к электросетям». Ее основная цель — улучшить условия ведения малого и среднего бизнеса, ускорив предоставление доступа к инфраструктуре заявителям с мощностью присоединяемых объектов от 15 до 150 кВт.

Фото превью: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»