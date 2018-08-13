Денег — куры не клюют. Самые богатые люди Севастополя

Влиятельный украинский и российский финансист и бизнесмен. 14 марта 2016 года объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины. В прошлом депутат Украины трех созывов и министр обороны Украины, в настоящем — член правления Российского союза промышленников и предпринимателей , крупнейший девелопер Крыма и Севастополя. Является инвестором группы строительных компаний «Парангон» и президентом благотворительной организации «Мы — Севастопольцы». Его годовой доход неизвестен, однако официально ежегодно он тратит только на благотворительность более десяти миллионов. Является одним из наиболее крупных налогоплательщиков города.

Начинал карьеру в 1979 году слесарем автобазы пионерского лагеря «Орленок». Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В 1990-х избирался главой Ассоциации «МЕТА», ТОВ «Легтех» и главой правления ВАТ кожгалантерейной фабрики «Престиж-Интер». Затем работал финансовым директором государственной акционерной компании «Титан» в Армянске, являлся председателем наблюдательного совета ВАТ «Кременчугский сталелитейный завод», и ВАТ «Днепровагонмаш». Ушел в политику в 2006 году с должности президента Промышленно-инвестиционной группы транспортного машиностроения «Интер Кар Груп», объединивших 18 промышленных предприятий. В 2012 году стал министром обороны Украины. Про него СМИ писали, что у Лебедева техники больше, чем во всей украинской армии: Яхта Galeon 330, машины — Lexus PX 300, Mersedes S 500 L, Toyota Fortuner, Porshe Cayenne, легкая парусная моторная лодка Brig.

ГК «Парангон» находится на рынке недвижимости с 2006 года и на сегодня занимает 40% всего строительного рынка города. Строительная компания «Парангон» еще при Украине построила в Севастополе знаменитые «голубые унитазы» на мысе Хрустальный и гостиничный комплекс «Аквамарин» в парке Победы.

Бизнесмен Александр Красильников по постоянной основе входил в топ богатейших людей Украины, пусть и на последних строчках рейтинга. Он является владельцем председателем Федерации футбола Севастополя и футбольного клуба «Севастополь», стоимость которого в 2016 году достигала 184 млн рублей. Прибыль ФК оценивалась в 131 млн рублей. Также занимается торговлей нефтепродуктами, транспортом, арендой недвижимости и строительством.

Является соучредителем ООО «Фортуна-Крым», ООО «Морито», ООО «Стильавтосервис» (аренда и управление недвижимым имуществом), ООО «Крым-Солар-Сервис», ООО «Лапас» (техническое обслуживание и ремонт машин), ООО «ВейстойлКрым» и других компаний. Был владельцем рынка-стадиона «Чайка», из-за которого судился с правительством города. Суд проиграл.

36-летний владелец группы компания «Интерстрой» и с 2014 года депутат Государственного Совета Республики Крым первого созыва. Согласно декларации о доходах за 2017 год заработал в качестве генерального директора ООО «Добро Город» 13,6 млн рублей. В его собственности квартира площадью 131,5 кв.м, два нежилых помещения и девять гаражей. При этом у Кабанова официально нет автомобиля. Его жена заработала в прошлом году около 6,46 млн рублей, владеет квартирой, семью нежилыми помещениями и ездит на BMW XDRIVE 35I.

Строительный магнат начинал карьеру в 2002 году тренером-преподавателем по водному поло. В конце 2005 года возглавил ООО «Интерстройсервис», который затем, в 2014 году после перехода полуострова в России, превратился ООО «ИнтерСтрой». С февраля 2016 года — заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям (осуществляющий свои полномочия не на постоянной профессиональной основе).

Владимир Плотка

Скандальный владелец ПАО «Муссон» — крупнейшего в городе торгово-развлекательного центра и спортивного комплекса. Стоимость активов «Муссона» в 2016 году составила 818 млн рублей, прибыль — 407 млн рублей.

Является учредителем производственно-коммерческой фирмы «Орвис» (стоимость около 13 млн рублей). Владеет водно-спортивной базой отдыха «Яхт-клуб ЮГ». Президент региональной общественной организации «Федерация баскетбола Севастополя».

Самым богатым чиновников является вице-губернатор Илья Пономарев. Согласно декларации о доходах в 2017 году Пономарев заработал 13,5 млн рублей, почти вдвое снизив свой доход по сравнению с 2016-м годом (25 млн рублей).

Пономарев родом из Удмуртии, как и нынешний губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников . Карьеру начинал с должности начальника отдела ООО «Коммерческий банк „Ижмашбанк“ в Ижевске. В нулевых работал на руководящих должностях в нескольких крупных компаниях. С 2014 по 2016 годы являлся заместителем генерального директора ООО „Магистраль“. В 2016-м стал руководителем Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики. Затем был назначен вице-губернатором Севастополя.

Почти все депутаты законодательного собрания зарабатывают не менее одного миллиона рублей год. Лидером списка депутатов-миллионеров является экс-спикер парламента, в прошлом один из лидеров „Крымской весны“ и основатель „Таврида Электрик“ Алексей Чалый. В 2017 году он заработал 11 млн рублей. При этом за год его доходы снизились почти в шесть раз — в 2016-м депутат задекларировал 61 млн, а в 2015-м — 94 млн рублей.

Чалый начал работать во время учебы в Севастопольском приборостроительном институте в вузовской лаборатории. Именно она в последствие стала базой для создания научно-производственного предприятия „Таврида Электрик“ — на сегодня одного из крупнейших в мире производителей вакуумного коммутационного оборудования. Через несколько лет „Таврида Электрик“ превратилась в промышленную группу, объединив затем более чем 70 компаний. Филиалы компании открыты в 50 городах России, а также в Пекине, Таллине, Ванкувере и Йоханнесбурге. Продукцию „Тавриды“ покупают в 70 странах. Стоимость активов на 2016 год составила 3,3 млрд рублей. По консервативным оценкам, выручка группы компаний в 2012 году превысила 300 млн долларов США.

Чалый ушел с поста технического и генерального директора „Таврида Электрик“ в 2014 году. Сегодня Чалому принадлежит 60% уставного капитала компании. Он также является генеральным директором ООО „Разумные электрические сети“. В его собственности — дом площадью 111,1 кв.м и участок в 1 822 кв.м, а также квартира площадью 111,4 кв.м в пользовании. Доход его супруги в 2017 году составил 20,8 млн рублей. В 2016 году она заработала 25 млн рублей.