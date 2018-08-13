Система ОМС в Свердловской области отмечает 25-летие

ТАСС , 13 августа. В этом году российская система обязательного медицинского страхования, а вместе с ней — и система ОМС Свердловской области отмечают 25-летние. До того, как стать главным источником финансирования больниц и главным гарантом безопасности пациента при получении им медицинской помощи, этот социальный институт прошел сложный и интересный путь.

В рамках проекта «ОМС: ликбез» мы стараемся ответить на самые частые вопросы, возникающие у свердловчан к системе обязательного медицинского страхования. О бюджете здравоохранения в целом и о том, из чего складывается касса каждой медицинской организации, — в материале ТАСС.

— Наше здравоохранение можно назвать бесплатным лишь отчасти — каждый работодатель направляет часть заработанных его сотрудником средств на обязательное медицинское страхование. А за счет каких средств лечатся те, кто нигде не работает?

— За счет средств субъекта РФ, в котором они застрахованы. Бюджет области перечисляет средства в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за детей, пенсионеров, инвалидов, безработных, состоящих на бирже труда, а также тех, кто фактически работает, но зарплату получает «в конвертах» и не делает отчислений в социальные фонды. Например, в Свердловской области на 1,8 млн работающих приходится 2,6 млн неработающих граждан — и такие пропорции характерны для многих регионов страны. Так что нагрузка на местные бюджеты значительна.

Все средства на ОМС (как перечисленные работодателем, так и сформированные бюджетом) аккумулируются Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, а потом распределяются между бюджетами Территориальных фондов ОМС. Размер такой субвенции зависит о многих факторов — численности населения территории, его половозрастного состава, обеспеченности технологиями и медицинскими кадрами и т.д., но именно она составляет львиную долю бюджета территориальных фондов и как следствие — бюджета всей региональной системы ОМС.

— Это значит, что ни областные, ни муниципальные власти никак не участвуют в финансировании больниц?

— Участвуют — и значительно. Помимо взносов на ОМС, перечисляемых в Федеральный фонд, за регионом остается строительство, капитальный ремонт и оснащение лечебных учреждений, а также оплата социально-значимой медицинской помощи (например, ВИЧ-инфекция, туберкулез, психиатрические и венерические заболевания) и отдельных технологий, которые не входят в систему ОМС (например, некоторые дорогостоящие виды высокотехнологичной медицинской помощи).

Кроме того, в некоторых субъектах региональный бюджет формирует трансферт в бюджет Территориального фонда ОМС — это позволяет устанавливать тарифы на оказание медицинской помощи выше, чем в среднем по стране.

Система ОМС сегодня — основной источник финансирования текущей деятельности больниц. Пациенты, которые лечатся по полису, формируют от 70 до 95% дохода лечебного учреждения. Остальное — бюджетные технологии и платные услуги.

Год от года бюджет ОМС растет: если в 2014 году стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования составляла около 42 млрд рублей, то в 2018 превысит 52 млрд Это позволяет не только повышать качество и доступность помощи, но и обеспечивать высокий уровень оплаты труда медицинского персонала — так в Свердловской области средняя зарплата врачей сегодня превышает 66 тыс. рублей в месяц.

— Основной источник доходов больницы — «человек с полисом». Это значит, что чем больше людей клиника вылечит, тем больше денег заработает?

— Да, в случае с больницами, которые оказывают специализированную (стационарную) помощь все именно так: человек лечится по определенному тарифу, а компания, где он застрахован по ОМС, перечисляет деньги медучреждению.

Поликлиники финансируются по так называемому подушевому принципу — и получают деньги, исходя из числа прикрепленных граждан вне зависимости от того, получали они помощь, или нет.

А если человеку не могут помочь в его поликлинике? Нет специалиста, или необходимого оборудования?

В этом случае он получает направление на консультацию — и обращается за помощью в другую клинику. Причем, такая помощь может быть оказана не только в другом городе, но и даже в другом регионе страны. В последнем случае услуги будут оплачены из системы ОМС в рамках так называемых межтерриториальных расчетов: фонд обязательного медицинского страхования перечислит средства напрямую в фонд той территории, где человек получил помощь.

Комментарий эксперта — Галина Кулаченко , заместитель губернатора, министр финансов Свердловской области:

"Мы знаем, что здравоохранение многих регионов страны живет исключительно на субвенцию Федерального фонда ОМС — без дополнительных средств региональных бюджетов. Федеральная субвенция позволяет оплачивать помощь строго в рамках нормативов — достаточно, но без излишеств. Однако, учитывая особенности Свердловской области — концентрацию высоких технологий и дорогостоящей помощи, вплоть до последнего года руководство области принимало решение о выделении трансферта из регионального бюджета: в разные годы эта сумма составляла от 1 до 9 млрд рублей. Это решение было очень важным, поскольку позволило поддерживать самое финансово уязвимое — первичное звено, а также достичь запланированных показателей по уровню оплаты труда врачей и другого медицинского персонала".

В следующей публикации мы расскажем, на что имеет и на что не имеет прав обладатель полиса ОМС, а также что делать, если необходимая человеку медицинская услуга не входит в программу ОМС или больница говорит, что не может оказать эту помощь.