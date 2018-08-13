В ССК прошел смотр-конкурс «Лучший по профессии»

30 июля 2018 года в ХМАО состоялся ежегодный 17-й смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соревнования прошли среди звеньев по цементированию скважин, вахт буровых бригад и капитального ремонта скважин «Сибирской Сервисной Компании», крупнейшей негосударственной независимой российской нефтесервисной компании.

"Жизнь в современных условиях обязывает нас быть лучшими. Конкуренция в нашей отрасли довольно высокая. Необходимо постоянно повышать уровень мастерства сотрудников и эффективность компании в целом, — отметил первый заместитель генерального директора АО «ССК» Валерий Рогожкин . — Мы оцениваем как профессиональные навыки, так и теоретические знания конкурсантов".

Традицию выбирать лучших мастеров своего дела руководство ССК поддерживает с момента ее основания. Здесь гордятся каждым работником, поощряют развитие талантливых и трудолюбивых, помогают им развиваться. С каждым годом состязание набирает все большую популярность среди представителей рабочих профессий. Участники конкурса — победители региональных этапов, сотрудники разных подразделений ССК из Нового Уренгоя, Томска, Красноярска, Нефтеюганска, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"Наша работа заставляет нас постоянно развиваться. Конечно, она сложная физически. Здесь работают настоящие мужчины, — рассказал бурильщик Ямальского филиала АО «ССК». — Хочу отметить хорошие условия для работы в компании, как обеспечение, так и бытовые. Спасибо руководству за проведение такого мероприятия, а нашим опытным мастерам — благодарность за то, что учат нас, помогают стать профессионалами".

Сначала безопасность, потом уже — производственные показатели. В «Сибирской Сервисной Компании» это не просто слова. Вопросам промышленной безопасности и охраны труда здесь уделяют особое внимание.

"Этот конкурс дает возможность еще раз проверить, как у нас это организовано, — прокомментировал руководитель управления по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «ССК» Александр Киселев . — В компании разработана единая система охраны труда и промышленной безопасности. Каждый сотрудник работает по этим четко установленным правилам. Весь персонал, прибывший на опасный производственный объект, после выполнения своих трудовых обязательств должен вернуться в семью здоровым и невредимым — это главная и приоритетная задача. Искренне рассчитываем, что в результате сегодняшнего мероприятия повысится эффективность нашей деятельности в области производственной безопасности, что позволит в дальнейшем осуществлять продуктивное и безопасное производство. Сегодня сделан еще один твердый шаг в направлении к этой цели".

Смотр-конкурс — не только соревнование, возможность показать свои навыки, перенять опыт коллег из других регионов, заслужить уважение в коллективе, это еще и праздник, общение, часть корпоративной культуры.

"На смотре-конкурсе присутствует руководство компании. Здесь видно, как вахта может работать на другом станке и в стрессовой ситуации, — рассказала заместитель директора Нефтеюганского филиала по персоналу Елена Куш. — Частая практика, когда после конкурса сотрудников замечают и повышают в должности внутри компании".

В результате напряженного соревнования лучшей вахтой эксплуатационного бурения на нефть и газ стала бригада бурового мастера из Нефтеюганского филиала. По цементированию скважин переходящий кубок достался Красноярскому региональному подразделению. Среди победителей — вахта филиала капитального ремонта скважин мастера филиала «Ремонт скважин» из Нефтеюганска. Награды, дипломы и памятные призы еще долго будут радовать участников конкурса профмастерства.

Для «Сибирской Сервисной Компании» конкурс 2018 года стал очередным уверенным шагом на пути к главной цели: максимально эффективному и безопасному производству.