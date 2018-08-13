Свободный денежный поток Росатома в 2018 году может составить 309 млрд

Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Росатом рассчитывает на скорректированный свободный денежный в 2018 году на уровне 309,4 млрд рублей, что на 0,23% больше, чем в прошлом году, следует из отчета госкорпорации.

Кроме того, в этом году компания планирует на 100% исполнить инвестпрограмму по сооружению АЭС в России (в 2017 году — 98,7%).

Госкорпорация также намерена увеличить объем выручки по новым продуктам до 197,9 млрд рублей против 170,9 млрд рублей по итогам 2017 года.

На 2018 год Росатом запланировал физический пуск четвертого энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае, заливку первого бетона на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции и на втором энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш, а также подписание стратегического пакета межправительственных соглашений и контрактов с Китаем, в том числе межправительственных протоколов о сооружении новых энергоблоков на площадке Тяньваньской АЭС и серийном сооружении энергоблоков на новой площадке. Кроме того, госкорпорация рассчитывает подписать межправительственное соглашение на сооружение в КНР демонстрационного реактора на быстрых нейтронах.

В 2017 году состоялась заливка первого бетона на первом энергоблоке АЭС «Руппур», были подписаны контракты на услуги жизненного цикла по АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, а также состоялась заливка первого бетона на третьем и четвертом энергоблоках АЭС «Кундакулам» в Индии.

Риски для компании Росатому в 2017 году пришлось вести работу по продвижению российских ядерно-энергетических технологий на мировых рынках в серьезно осложнившихся международных условиях, и Росатом будет работать по снижению возникших рисков, говорится в годовом отчете госкорпорации за прошлый год.

"Конкуренты задействовали не только значительные финансовые ресурсы и поддержку по линии государств, но также возможности неправительственных организаций и частного бизнеса. Участились попытки задействовать международные площадки для внесения изменений в существующие и разрабатываемые международные нормы и руководства в области ядерной энергии, которые могли бы негативно сказаться на российской атомной отрасли", — говорится в отчете компании.

Росатом прогнозирует увеличение политического риска для своей работы за рубежом, отмечается в отчете. Речь идет об изменениях регуляторного и политического климата в зарубежных государствах, приводящие к ограничению деятельности корпорации и ее организаций, говорится в документе.

"Риск имеет тенденцию к увеличению, так как продолжающееся введение санкций в отношении ряда российских граждан и юридических лиц в целом усиливает экономическую неопределенность для резидентов РФ", — написано в отчете.

Снижение рисков Заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности Росатома Николай Спасский пояснил, как госкорпорация планирует снижать для себя риски, связанные с текущей ситуацией.

"Постановка задачи в оборонительном залоге сама по себе подрывает шансы на победу. При том что риски, безусловно, надо минимизировать", — сказал Спасский, слова которого цитируются в отчете.

"Во-первых, мы должны выходить на мировой рынок с таким предложением (прежде всего по цене, качеству и срокам), которого нет у наших конкурентов. Лучшая страховка против применения к тебе дискриминационных мер — быть незаменимым", — отметил Спасский.

"Во-вторых, и это очень важно, надо неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства, независимо от политической конъюнктуры. Причем значение этого фактора еще более возрастает сегодня, когда ряд государств откровенно злоупотребляют применением политических запретов и ограничений в сфере международного экономического сотрудничества", — добавил замглавы Росатома.

"В-третьих, необходимо строжайшим образом соблюдать все международные требования, регламентирующие отношения между странами в сфере мирного использования ядерной энергии. В первую очередь это относится к требованиям из области ядерного нераспространения и экспортного контроля в целом, а также ядерной и физической безопасности", — отметил Спасский.

В-четвертых, запуская новый международный проект, особенно если речь идет о таких долгосрочных и крупномасштабных проектах, как сооружение АЭС и центров ядерной науки и технологий, необходимо грамотно и четко формулировать взаимные обязательства, сказал он. «Сейчас, без ложной скромности, мы научились это делать», — добавил Спасский.

Он также подчеркнул важность постоянного и самого плотного взаимодействия со всеми участниками российского межведомственного сообщества.

"Уверен, что мы, как организация, объединяющая, по сути, всю атомную отрасль России, выйдем из этих испытаний намного более сильными, динамичными, способными добиваться успеха в жестких условиях XXI века", — заявил Спасский.