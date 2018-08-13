Платить нельзя отключить: рассказываем, как отказаться от услуг ЖКХ

В связи с увеличением НДС, цены на услуги ЖКХ также выросли. В связи с этим россияне начали задумываться, от каких коммунальных услуг можно отказаться, чтобы счета за коммуналку были менее пугающими.

От чего отказаться нельзя?

Как сообщает MBX, собственники квартир не могут отказаться от тех услуг, которыми пользуются все жильцы дома. К ним относится отопление, обслуживание общих площадей, лестниц, лифтов, подъездов, а также горячей воды, используемой на общедомовые нужны. Также оплачивается вывоз мусора и мусоропровод, даже если вы им не пользуетесь.

При этом платить за отопление придется даже в том случае, если вы не живете в квартире, даже если перекрыты краны в батареях. Впрочем, отказаться от этой услуги можно, хотя сделать это не так просто. Подробнее мы расскажем ниже.

От чего можно отказаться?

Легче всего исключить из коммунальных услуг радиоточку и общую антенну. Все это будет ненужно, если вы пользуетесь цифровым телевидением. Чтобы отключить эти услуги, нужно связаться с управляющей компанией и попросить номер телефона поставщика этих услуг. Также можно отказаться от централизованного горячего водоснабжения, если дома установлен бойлер. Чтобы это сделать, нужно поставить приборы замера и ежемесячно отмечать «0» в графе «горячее водоснабжение». Оплата за холодную воду также останутся, траты за горячую воду перейдут на газ и электричество.

Отказаться можно, но сложно

Отказаться от центрального отопления будет сложнее, но есть два способа это сделать. Во-первых, можно перекрыть батареи и установить отдельный счетчик на каждую из них. Счетчики будут показывать «0», но сама их установка обойдется очень дорого, к тому же это доступно далеко не во всех домах.

Во-вторых, можно обратиться с заявлением в суд, если в доме установлен газовый котел, и попытаться добиться отмены платы. Тем не менее, нет гарантии, что суд встанет на сторону жильца. Все может и вовсе повернуться в обратную сторону: собственника обвинят в незаконной модификации квартиры, заставят вернуть батареи на место и включить их.

Что делать, если я не живу в квартире?

Если в квартире никто не живет, и в нем по техническим причинам не установлены приборы учета, стоимость услуг начисляется из нормы потребления на человека. Если же в квартире никто не живет более пяти дней, можно связаться с управляющей компании и сделать перерасчет. В этом случае платить за горячее и холодное водоснабжение, электричество, водоотведение и услуги по вывозу мусора не придется. Для этого нужно также предъявить документ, подтверждающий, что вас не было дома.

Воду обещали, но не дали. Надо ли платить?

Если в доме отключили газ, воду, тепло или свет, а УК ничего не предпринимает, можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и пожаловаться, что услуга не предоставляется. В случае, если поставщик услуг будет признан виновным в неоказании услуг, будет произведен перерасчет.