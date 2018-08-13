Самарский подшипниковый завод завершает свою деятельность

ОАО «Самарский подшипниковый завод» (СПЗ) является головным предприятием «СПЗ-Групп», бенефициарами которого выступают бизнесмены Александр Швидак Вадим Егиазаров . Завод с завидной регулярностью сталкивался с риском банкротства, однако его владельцам до последнего времени удавалось гасить конфликт, расплатившись с контрагентами.

Переломный момент наступил весной 2017 г., когда признать СПЗ банкротом потребовал «ЧМЗ-Урал». Вначале суд оставлял заявление без движения, а менеджмент завода то и дело рассказывал об урегулировании отношений с поставщиком.

Далее к процессу начали подключиться все новые и новые кредиторы. 13 апреля 2018 г. на предприятии ввели процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден член Союза арбитражных управляющих «Правосознание» Александр Удовенко

Все это сначала не носило необратимого характера — сама площадка еще продолжала функционировать. Однако платить сотрудникам менеджмент завода не торопился. Заработную плату за октябрь 2017 г. около 800 рабочих смогли получить только после вмешательства прокуратуры . В общей сложности им задолжали на тот момент более 25 млн рублей.

По итогам проверки прокуратуры в отношении ОАО «СПЗ» и его гендиректора Александра Ларионова даже возбудили административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства».

Как пишет издание, об усугублении ситуации на предприятии свидетельствовала и его финансовая отчетность, раскрытая в системе «СПАРК-Интерфакс» в июле 2018 года. Согласно этим данным, выручка ОАО «СПЗ» по результатам минувшего года впервые за несколько лет упала ниже миллиарда рублей. В общей сложности она оказалась равна 923,607 млн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 1,127 млрд рублей.

При этом себестоимость продаж СПЗ практически не менялась. На конец декабря 2017 г. она находилась на уровне порядка 1,2 млрд рублей. В 2016 г. себестоимость продаж была лишь на 80 тыс. руб. выше. В итоге, совершив коммерческие и управленческие расходы на сумму 21,782 млн и 155,141 млн соответственно, завод получил убыток от продажи в размере 459,13 млн рублей.

В начале августа 2018 г. стало известно о том, что на предприятии стартовали массовые сокращения. Об этом, в частности, изданию рассказали сотрудники Самарского подшипникового завода. «Работы нет все лето. Я ушел в незапланированный отпуск еще 15 июня и нахожусь в нем по сегодняшний день. Приходил на завод за это время буквально раза три — сделать работу по мелочи. И это еще цветочки по сравнению с задержкой зарплаты месяца на два. А неделю назад сказали, что уволят по сокращению, ползавода 7 августа трудовые книжки забрали», — поделился один из них.

Согласно информации на официальном сайте завода, его среднесписочная численность ранее составляла порядка 1400 человек.

Получить какие-либо комментарии на самом предприятии не удалось. Запрос «СО» на СПЗ традиционно проигнорировали. В разговоре с потенциальным соискателем в отделе кадров завода пояснили, что свободных вакансий нет.

На вопрос о том, функционирует ли производство на СПЗ, в департаменте информационной политики правительства области пояснили, что «на собрании кредиторов, состоявшемся 2 августа 2018 г., решено продлить производственную деятельность предприятия на период три месяца (с августа 2018 года до начала ноября 2018 года) с целью окончания незавершенных производств и дальнейшей реализации готовой продукции в счет оплаты задолженностей».