Ещё
В Росатоме рассказали об осложнении работы на мировых рынках
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.75
$
67.90
77.10
77.67
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.94
–0.11 Золото
1203.62
–0.11 РТС
1057.83
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1386
–0.0320
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

В Росатоме рассказали об осложнении работы на мировых рынках 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Росатому в 2017 году пришлось вести работу по продвижению российских ядерно-энергетических технологий на мировых рынках в серьезно осложнившихся международных условиях, Росатом будет работать по снижению возникших рисков, говорится в годовом отчете госкорпорации за прошлый год.
"Конкуренты задействовали не только значительные финансовые ресурсы и поддержку по линии государств, но также возможности неправительственных организаций и частного бизнеса. Участились попытки задействовать международные площадки для внесения изменений в существующие и разрабатываемые международные нормы и руководства в области ядерной энергии, которые могли бы негативно сказаться на российской атомной отрасли", — говорится в отчете.
Заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности Росатома Николай Спасский пояснил, как госкорпорация планирует снижать для себя риски, связанные с текущей ситуацией.
"Постановка задачи в оборонительном залоге сама по себе подрывает шансы на победу. При том что риски, безусловно, надо минимизировать", — сказал Спасский, слова которого цитируются в отчете.
"Во-первых, мы должны выходить на мировой рынок с таким предложением (прежде всего по цене, качеству и срокам), которого нет у наших конкурентов. Лучшая страховка против применения к тебе дискриминационных мер — быть незаменимым", — отметил Спасский. «Во-вторых, и это очень важно, надо неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства, независимо от политической конъюнктуры. Причем значение этого фактора еще более возрастает сегодня, когда ряд государств откровенно злоупотребляют применением политических запретов и ограничений в сфере международного экономического сотрудничества», — добавил замглавы Росатома.
"В-третьих, необходимо строжайшим образом соблюдать все международные требования, регламентирующие отношения между странами в сфере мирного использования ядерной энергии. В первую очередь это относится к требованиям из области ядерного нераспространения и экспортного контроля в целом, а также ядерной и физической безопасности", — отметил Спасский. В-четвертых, запуская новый международный проект, особенно если речь идет о таких долгосрочных и крупномасштабных проектах, как сооружение АЭС и центров ядерной науки и технологий, необходимо грамотно и четко формулировать взаимные обязательства, сказал он. «Сейчас, без ложной скромности, мы научились это делать», — добавил Спасский.
Он также подчеркнул важность постоянного и самого плотного взаимодействия со всеми участниками российского межведомственного сообщества.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему никто не будет спасать рубль159
Вашингтон «убьет» рубль к концу года
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года243
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
В Госдуме заговорили об отмене пенсий12
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение