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Юрист рассказал, что делать, если садоводы задолжали за электричество
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Юрист рассказал, что делать, если садоводы задолжали за электричество 

Парламентская газета 28 минут назад
Фото: Парламентская газета
Участились случаи неуплаты садоводами счетов за электричество — в этом случае разобраться в деле садового товарищества может только суд, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» почётный адвокат России Леонид Ольшанский.
«Взыскать долги с членов садового товарищества — будь то за свет, газ или воду — может только суд. Речь идёт о ситуациях, когда садоводы пользуются, к примеру, трансформатором, купленным за общий счёт, используют электричество, но не платят за него», — пояснил эксперт.
По словам Ольшанского, в дачных товариществах такие ситуации возникают довольно часто, тогда как в обычных деревнях, не имеющих форму каких бы то ни было объединений, таких инцидентов не возникает.
«Житель деревни платит местному энергетическому объединению. А вот освещение улиц уже находится в компетенции администрации села, поэтому никаких споров между соседями не возникает», — сказал юрист.
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