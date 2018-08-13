Генподрядчика Антипинского НПЗ оштрафовали за задержку зарплат 

Государственная инспекция труда признала подрядчика строительства Антипинского нефтеперерабатывающего завода, «Строительную компанию „Техинжстрой“», виновным в задержке зарплат сотрудникам, [пишет] (https://ura.news/news/1052346405) URA.RU.
Ранее на компанию завели дело в прокуратуре. Факт задержек с зарплатами был выявлен в ходе прокурорской проверки.
В прокуратуре установили, что сотрудникам строительной компании с опозданием была выдана зарплата за вторую половину апреля, май и первую половину июня.
Ранее в июне издание Nashgorod.ru сообщало, что к Антипинскому НПЗ, расположенному у Тюменской области, в первом полугодии было подано множество исков в арбитражные суды разных регионов из-за долгов перед партнерами.