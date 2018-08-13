Алтухов: инвестиции в Краснодарском крае должны существенно увеличиться

Предварительные итоги работы за первые месяцы шестого созыва провел комитет законодательного собрания Краснодарского края по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности.

Отмечается, что за это время комитет провел более 50 заседаний рабочих групп, 15 расширенных совещаний, 29 заседаний комитета, шесть из которых — выездных. Всего было рассмотрено около 80 вопросов.

Данный комитет возглавляет комитет заместитель председателя регионального Законодательного собрания Сергей Алтухов . Ранее он занимал пост вице-губернатором Кубани, а также курировал вопросы инвестиционного развития региона.

Как утверждает Алтухов, в соответствии со стратегией-2030 инвестиции в Краснодарском крае должны существенно увеличиться в последующие 12 лет.

«По поручению руководства региона нужно обеспечить парламентский контроль за реализацией инвестсоглашений. Комитет ежеквартально будет контролировать ход исполнения проектов», — сообщает он.

В пресс-службе уточняется, что на контроле комитет держал и реализацию на территории Кубани законодательства, которые регулируют деятельность нестационарных торговых объектов. Отмечается, что одна из серьезных проблем в этой сфере — передача торговых мест в субаренду.

Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко уверен, что существенные потери бюджета идут, когда муниципалитет сдает в аренду участок под нестационарную торговлю за тысячу рублей. Однако после этого, предприниматель отдает кому-то в субаренду этот же участок за 30 тысяч.

«Нужно выдерживать баланс интересов власти и бизнеса. Это взаимная ответственность», — считает Бурлачко.

За парламентерский год комитет разработал и поддержал на пленарных заседаниях ЗСК 23 нормативных правовых акта, из них 10 законов, 11 постановлений. Еще 2 проекта закона приняты в первом чтении. Также, были анализированы проекты федеральных законов. По результатам их рассмотрения подготовлено 121 заключение. Отмечается, что особое внимание комитетом было уделено борьбе с контрафактным алкоголем.