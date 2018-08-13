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Алтухов: инвестиции в Краснодарском крае должны существенно увеличиться
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Алтухов: инвестиции в Краснодарском крае должны существенно увеличиться 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Предварительные итоги работы за первые месяцы шестого созыва провел комитет законодательного собрания Краснодарского края по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности.
Отмечается, что за это время комитет провел более 50 заседаний рабочих групп, 15 расширенных совещаний, 29 заседаний комитета, шесть из которых — выездных. Всего было рассмотрено около 80 вопросов.
Данный комитет возглавляет комитет заместитель председателя регионального Законодательного собрания Сергей Алтухов. Ранее он занимал пост вице-губернатором Кубани, а также курировал вопросы инвестиционного развития региона.
Как утверждает Алтухов, в соответствии со стратегией-2030 инвестиции в Краснодарском крае должны существенно увеличиться в последующие 12 лет.
«По поручению руководства региона нужно обеспечить парламентский контроль за реализацией инвестсоглашений. Комитет ежеквартально будет контролировать ход исполнения проектов», — сообщает он.
В пресс-службе уточняется, что на контроле комитет держал и реализацию на территории Кубани законодательства, которые регулируют деятельность нестационарных торговых объектов. Отмечается, что одна из серьезных проблем в этой сфере — передача торговых мест в субаренду.
Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко уверен, что существенные потери бюджета идут, когда муниципалитет сдает в аренду участок под нестационарную торговлю за тысячу рублей. Однако после этого, предприниматель отдает кому-то в субаренду этот же участок за 30 тысяч.
«Нужно выдерживать баланс интересов власти и бизнеса. Это взаимная ответственность», — считает Бурлачко.
За парламентерский год комитет разработал и поддержал на пленарных заседаниях ЗСК 23 нормативных правовых акта, из них 10 законов, 11 постановлений. Еще 2 проекта закона приняты в первом чтении. Также, были анализированы проекты федеральных законов. По результатам их рассмотрения подготовлено 121 заключение. Отмечается, что особое внимание комитетом было уделено борьбе с контрафактным алкоголем.
«ФедералПресс» напоминает, что у комитета Законодательного собрания Кубани по вопросам ТЭК год был насыщенным.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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