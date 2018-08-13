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В Казани многодетные семьи получат до конца года 800 участков под ИЖС
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В Казани многодетные семьи получат до конца года 800 участков под ИЖС 

Rambler News Service 1 час назад
Порядка 800 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) получат казанские многодетные семьи до конца текущего года, пишет Inkazan.ru со ссылкой на главу городского комитета земельных и имущественных отношений Рената Галяутдинова.
В этом году многодетные семьи в Казани уже выбрали 543 таких участка.
Как сообщил Галяутдинов, минземимущества Татарстана, комитет земельных и имущественных отношений исполкома города и МБУ «Институт „Казгражданпроект“» продолжают оформление участка площадью 1,6 га. Сейчас он находится в федеральной собственности. Впоследствии эти земли в Высокогорском районе будут переданы многодетным семьям.
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