В Казани многодетные семьи получат до конца года 800 участков под ИЖС 

Порядка 800 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) получат казанские многодетные семьи до конца текущего года, пишет Inkazan.ru со ссылкой на главу городского комитета земельных и имущественных отношений Рената Галяутдинова.
В этом году многодетные семьи в Казани уже выбрали 543 таких участка.
Как сообщил Галяутдинов, минземимущества Татарстана, комитет земельных и имущественных отношений исполкома города и МБУ «Институт „Казгражданпроект“» продолжают оформление участка площадью 1,6 га. Сейчас он находится в федеральной собственности. Впоследствии эти земли в Высокогорском районе будут переданы многодетным семьям.