Свидетель в деле Рубакова: ко мне пришли из ФСБ и я уничтожил расписку на 5 млн рублей

Рубакова обвиняют в получении двух взяток. По версии следствия, одну из них Рубаков получил 30 мая 2017 г. в служебном кабинете. Он якобы обманул директора ООО «Квартал», обещая ему помочь в изменении технических условий подключения к ливневой канализации жилого комплекса по ул. Водников, хотя реально повлиять на это никак не мог. Следователи говорят — Рубаков получил 5 млн руб., не имея намерений и реальной возможности выполнить данное им обязательство.

Допрошенные по этому делу 13 августа свидетели, для начала, опровергли версии обвинения, что Рубаков повлиять ни на что не мог.

Так, бывший руководитель департамента городского хозяйства Вячеслав Коновалов сообщил, что Рубаков обратился к нему и попросил принять директора ООО «Квартал» Алексея Пискунова . Он Пискунова принял, потому что был в хороших личных отношениях с Рубаковым, и посмотрел документы «Квартала». Потом собрался в отпуск и поручил своему заместителю Игорю Сапрыкину отнестись повнимательнее к Пискунову. В итоге вопрос решился в пользу Пискунова и ООО «Квартал».

Бывший сотрудник «Квартала» Олег Игнатенко рассказал, что он вместе со своим начальством ездил в горадминистрацию с документами. При строительстве возникли проблемы из-за уплотненной застройки. В связи с этим нужно было согласовать новый проект уже упомянутой ливневки.

"Обсуждали новый проект я, Пискунов и Коновалов", — рассказал свидетель. В итоге новый проект «Кварталу» одобрили. Компания даже сэкономила благодаря этому около 16 млн рублей.

Самое интересное началось, когда допрашивали свидетеля Сергея Рассказова . Рассказов был приятелем Пискунова. Говорит, что как-то зашел к тому в офис и узнал, что можно стать дольщиком в ООО «Квартал». Пискунов сказал Рассказову, что возьмет его в дольщики, когда будет разрешение на строительство. А через какое-то время якоб сказал, что ему нужны 5 млн руб. взаймы. Рассказов говорит, что 5 миллионов нашел (3 млн от продажи долей в компании хранились дома и еще 2 млн — дивиденды в других компаниях, которые лежали в банковской ячейке). А дальше Рассказов путался в показаниях, лишь после большого количества вопросов адвокатов стала ясна его позиция. Якобы 5 млн руб. он дал взаймы Пискунову под долговую расписку. Но при этом устно было оговорено, что когда разрешение на строительство будет получено, Пискунов вернет 5 млн руб. Рассказову, а тот их вложит в строительство «Квартала» и позже получит квартиру по невероятно выгодной цене. При этом, со слов Рассказова, расписку, взятую у Пискунова, он уничтожил.

"Когда пришли с обыском сотрудники ФСБ ко мне на квартиру, я очень испугался, у меня поднялось давление и я уничтожил расписку", — сообщил Рассказов.

Говорил Рассказов крайне неуверенно, а под конец заявил, что теперь он квартиру от «Квартала» не хочет, а только хочет получить назад 5 млн руб. от Пискунова, так как 5 млн — существенная для него сумма. Но и в суд с иском о взыскании 5 млн руб. Рассказов обращаться не хочет, потому что Пискунову доверяет. «Мы сами разберемся», — уточнил в суде Рассказов.

Пискунову тоже пришлось давать объяснения. И они тоже были путанные.

По словам Пискунова, деньги он брал от Рассказова как частное лицо. Зарплату Пискунов, с его слов, получал в 20 тыс. рублей. На вопросы о том, как он собирался отдавать 5 млн руб. Рассказову, которые якобы занимал на взятку Рубакову, он сообщил: «Я об этом не задумывался». Но под напором адвокатов сказал, что собирался рассчитаться средствами ООО «Квартал», при этом фирма Пискунову не принадлежала, он был лишь наемным рабочим.

Адвокаты Рубакова заметили, что Пискунов путается в показаниях — например, в первоначально данных объяснениях следователю он называл Рассказова казначеем «Квартала». Но и в объяснениях этой путаницы Пискунов запутался — то сказал, что «говорил так же как и сейчас, а следователь Тюленев неправильно записал»; то, что «просто когда первый раз давал показания, некому было мне подсказать».

Напомним, Рубакова также обвиняют в получении взятки в 2,5 млн руб. от бывшего исполнительного директора СОФЖИ, и экс-директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Реналя Мязитова за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности по уголовному делу.