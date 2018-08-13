Эй, вы там, наверху…

Квартиры в многих новостройках эконом-класса, по мнению экспертов, обладают низким уровнем звукоизоляции. Исправить ситуацию могут новые стандарты строительства зданий, но они повысят и стоимость жилья.

Хорошая звукоизоляция — необходимый и важный фактор комфортного проживания граждан в своих квартирах. Насколько тихо окажется в них, во многом зависит от того, какие технологии были задействованы при строительстве дома.

Экономный «не-эконом»

Опрошенные «Строительным Еженедельником» специалисты полагают, что многие современные новостройки не могут похвастаться высоким уровнем звукоизоляции. По словам коммерческого директора производственной компании «Альянс» Николая Ефименко, слабая звукоизоляция новостроек связана с большой коммерческой составляющей строительства жилья. «Вопрос звукоизоляции обычно стоит на последнем месте после наличия ограждающих конструкций, тепла, электричества и воды. Сразу же после вселения в квартиру новые жильцы могут столкнуться с проблемой шума от соседей. Особенно много трудностей возникает из-за ударного шума от соседей сверху. Это происходит по причине несоблюдения технологий звукоизоляции пола и отсутствия звукоизолирующих прокладок под стяжкой пола у соседей сверху», — отмечает он.

Заместитель генерального директора ООО «Бонава Санкт-Петербург» Александр Свинолобов считает, что проблемы с шумами могут возникать в домах, где застройщики не выполнили звукоизоляцию технических помещений, а также трубопроводов, проходящих через жилые помещения. «Кроме того, ударный шум от падения тяжелых предметов на пол, стука каблуков может возникать в помещениях общего пользования, если не были приняты дополнительные меры звукоизоляции. Неприятный шум может создавать и некорректно работающая система вентиляции. Появление постороннего шума может зависеть не только от качества звукоизоляционных мероприятий, но и от отношения жильцов к правилам проживания в жилом доме. Даже очень дорого­стоя­щая звукоизоляция не поможет в случае, если, к примеру, ваш сосед решит в час ночи повесить себе полку на железобетонную стену», — добавляет специалист.

Как отмечает эксперт компании «Формула М2» Константин Ганов, в настоящее время в жилье эконом-формата со звукозащитой стало еще хуже, чем в прошлом веке, поскольку застройщики вынуждены максимально экономно использовать строительные материалы. К примеру, компании заметно уменьшили толщину железобетонных панелей для панельных домов. Из тех же соображений экономии меж­квартирные перегородки делаются более тонкими, часто с использованием более современных экономичных технологий.

По словам адвоката Юлии Вербицкой (Винник), практически каждый иск, предъявляемый застройщику по качеству квартиры, содержит требования, связанные с недостаточной звукоизоляцией. «На мой взгляд, причины нарушений звуко­изоляции не в требованиях законов, предусматривающих соблюдение технологии строительства (эти законы достаточно суровы), а во множественных нарушениях этих законов застройщиками в их попытке получить сверхприбыли. Ведь ряд строи­тельных этапов относится к так называемым „скрытым работам“, качество которых может оценить только хорошо подготовленный строительный специалист», — делает выводы эксперт.

Высокие стандарты

Стоит отметить, что у специалистов нет единого мнения по завышенности или заниженности действующих требований к уровню звукоизоляции. При этом большинство экспертов полагает, что и действующие нормы по шуму проектировщиками и строителями не учитываются.

Продукт-менеджер группы «Кнауф СНГ» Андрей Удалов рассказывает, что требуемый уровень звукоизоляции между комнатами одной квартиры — 43 дБ, двери квартир, выходящие на лестничные клетки, должны обеспечить уровень в 32 дБ, стены и перегородки между квартирами — 52 дБ. «При этом, к примеру, у многих международных гостиничных операторов требования гораздо выше, например, между номерами уровень звукоизоляции достигает 62 дБ. В большинстве случаев жильцы многоэтажных домов либо вынуждены мириться с избыточным шумом, либо улучшать звукоизоляцию своими силами», — отмечает спе­циалист.

Тем не менее, по словам директора компании «НДВ-Девелопмент» Андрея Стригалёва, даже если ужесточить нормы звукоизоляции, попросту меньше объектов сможет им соответствовать, а те, что смогут, подорожают из-за увеличения расходов на звукоизоляцию. Либо усугубится коррупционная составляющая: разрешения будут выдаваться вне зависимости от того, соответствует постройка СНиП или нет.

Такие выводы делает и директор НТЦ «Резина» Сергей Санкин. По его мнению, ужесточение требований к акустическому комфорту приведет к серьезному удорожанию строительства, что неизбежно скажется на продажах либо на прибыльности проектов.

Помоги себе сам В настоящее время многие собственники «шумных» квартир звукоизоляцией занимаются сами или прибегают к услугам специализированных фирм.

Руководитель Инженерно-технического центра корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» Алексей Арабов отмечает, что если звукоизоляцию делать в момент строительства, то удорожание может быть минимальным. «Добавить звукоизоляцию в пол перед заливкой стяжки или использовать сразу перегородки со звукоизоляцией в процессе строительства не так дорого. Звукоизоляция помещения уже в процессе эксплуатации здания, например, для защиты от шумных соседей, может потребовать более серьезных затрат. Стоимость звукоизоляции зависит от необходимой толщины звукоизоляционного материала, количества слоев гипсокартона в стене, марки и бренда сухих строительных смесей», — говорит он.

Главный инженер проекта компании «Метрополис» Дмитрий Горбик советует, что для решения проблемы шума в жилой квартире в первую очередь необходимо установить источник шума. Порой это непростая задача, особенно когда источником шума является инженерное оборудование здания: «Самый часто встречающийся пример: ударный шум от шагов соседей сверху. Оптимальный вариант решения данной проблемы: по договоренности с соседями заложить шумоизоляцию под стяжку пола соседской квартиры. В качестве шумоизоляции можно использовать маты „ТермоЗвукоИзол“ или специализированные акустические минераловатные плиты, ассортимент последних достаточно широк. Основной принцип при устройстве звукоизоляции — это обеспечение отсутствия жестких связей между плитой перекрытия, стенами и стяжкой пола», — рассказывает специалист.

Генеральный директор компании iHouse Lab Тимур Каландаров отмечает: если дом с невысокими шумоизоляционными качествами, важно сделать обшивку по всему периметру помещения. «Внутри квартиры монтируется металлический каркас, который заполняется разными мягкими материалами (обычно минеральные ваты) и утеплителями. Проблема в том, что шумоизоляция квартиры может значительно уменьшить ее метраж, так как толщина защитного слоя составляет порядка 70–120 мм. Но при этом жильцы не будут испытывать дискомфорт от того, что соседи делают ремонт в своей квартире», — резюмирует эксперт.

Мнение

— С точки зрения стандартов (требований и нормативов по звукоизоляции) — все хорошо, все они есть. Однако на практике существует сложность с исполнением этих нормативов. Одна из причин — недостаточный контроль в этом направлении. Да, ситуация с соблюдением требований по теплотехнике, по качеству строительных материалов в целом по рынку выправилась, но относительно звукоизоляции предстоит много работы. Другими словами, по состоянию на данный момент реформировать законодательство не нужно. Нужно, чтобы уже существующие нормативы стали по-настоящему исполняться. Кстати, именно из-за несоблюдения нормативов в большинстве новостроек недостаточный уровень акустического комфорта внутри помещения. Пример — те же панельные дома, где нередко ощущается недостаток звукозащиты. Это эконом-жилье, и отношение застройщиков к нему именно как к «эконому».

Сергей Мохнарь, генеральный директор компании «ПСК Недвижимость» (входит в строительный холдинг «ПСК»):

— Есть стереотип, что в «панельках» слышно, как храпит сосед, а в монолите тихо, как в музее. Это не совсем так. Бетон сам по себе является хорошей изоляцией от бытовых шумов. Если слышно, о чем говорят соседи, значит, где-то есть щели. У зданий с монолитным конструктивом вероятность образования таких отверстий минимальна, ввиду технологии строительства. У панельных зданий зазоры между панелями могут возникнуть — и они заделываются.

Как строитель могу поделиться таким «лайфхаком»: при выборе квартиры обращайте внимание на ее расположение относительно границ секции. Крайние комнаты в таких квартирах будут наиболее тихими. Причина проста: у каждой секции есть собственные несущие стены. Там, где одна секция граничит с другой, таких стен получается две — одну стену на двоих секции делить не могут. Пространство между ними дополнительно заполняется пенополистиролом, образующим тепловой шов. В совокупности это образует толстый «пирог», благодаря которому одна-две стены соответствующих комнат получат лучшую изоляцию от шума.