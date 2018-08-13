Ханты-Мансийск стал лучшим в Югре по эффективности деятельности местных властей

Окружная столица стала лидером рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Югры за 2017 год. Об этом стало известно по итогам заседания окружного правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провела глава региона Наталья Комарова из Мегиона.

«Они стали лидерами, достигшими наибольшей эффективности по уровню муниципального управления. Примите поздравления от всех югорчан, — сказала губернатор. — К поздравлению прилагается 200 миллионов рублей, которые распределяются между победителями».

Ханты-Мансийск получит грант в сумме порядка 61 миллиона рублей, средства которого будут направлены на решение вопросов благоустройства окружного центра. Глава города Максим Ряшин отметил, что югорская столица впервые заняла лидирующую позицию в рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления и дал поручение профильным ведомствам в кратчайшие сроки подготовить перечень объектов, на которые будут направлены средства регионального гранта.

Отметим, лучшим окружной центр стал по следующим показателям — удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления; площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых, не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию; общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения.