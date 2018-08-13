Путин поручил правительству проработать продление механизма выравнивания энерготарифов в ДВФО

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о продлении до 2028 года механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию для потребителей Дальневосточного федерального округа (ДВФО) до среднероссийского уровня, сообщила пресс-служба президента.

Правительству РФ представить предложения, в том числе с учётом оценки финансовых последствий для бюджетов бюджетной системы о продлении до 2028 года действия механизма выравнивания тарифов (цен) на электрическую энергию до среднероссийского уровня для потребителей Дальневосточного федерального округа», — говорится в поручении президента.

Также правительство должно представить предложения об утверждении механизма долгосрочного регулирования тарифов на электрическую энергию, природный газ, воду для новых проектов, реализуемых в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, при условии наличия у соответствующих субъектов утверждённых схем развития энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Срок исполнения поручения — 10 сентября 2018 года.