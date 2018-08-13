Кидает на деньги, ссылается на волю Божью: тюменцы винят организатора концерта Тимати в новом обмане

Сергей (в джемпере с красным воротом) во время пасхального богослужения

История тюменского копирайтера Маргариты, разместившей на Pikabu пост о сотрудничестве с местным бизнесменом, за считанные дни стала вирусной. Суть ее претензий такова: заказ она выполнила, а оплату за работу не получила. Чтобы не быть голословной, девушка обнародовала переписку с работодателем. Он долго кормил её «завтраками», каждый раз обещая вот-вот перечислить деньги, а позже и вовсе заявил, что самое главное в жизни не это, а «терпение, вера, доверие и любовь».

Так всё начиналось. Стандартный диалог исполнителя и заказчика

В качестве гарантии оплаты заказчик предложил выслать скан своего паспорта

Прошёл месяц. Свою часть обязательств девушка выполнила. Но деньги не получила. Здесь и далее — диалоги из WhatsApp.

Маргариту попросили подождать ещё немного

А вот, что было дальше.

«Самое главное в жизни — это вера, доверие и любовь»

Последнее сообщение девушка получила 9 августа. Деньги до сих пор ждёт.

«Все мы живём по воли Божией… Примите как факт. Всё будет хорошо!»

Как оказалось, бизнесмен Сергей Замякин не в первый раз фигурирует в подобных скандалах. Год назад он продал тюменцам билеты на концерт Тимати , через некоторое время отменил выступление, а деньги покупателям отдавать отказался.

Команда Тимати дала на организацию концерта артиста в Тюмени один миллион рублей. По договору, Сергей должен был продать билеты на 1,5 миллиона рублей, 500 тысяч оставить себе, а оставшееся вернуть лейблу Black Star. После отмены выступления Тимати Замякин оставил чужие деньги себе, поэтому представитель музыкального лейбла Black Star Игорь Иванов обратился в суд, требуя аннулировать их с Сергеем договор.

— Суд постановил удовлетворить иск Игоря Иванова в полном объеме. Взыскать с индивидуального предпринимателя Сергея Замякина один миллион рублей основного долга, 41 тысячу рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами и 13 тысяч рублей — расходы на оплату госпошлины, — говорится в решении Калининского районного суда Тюмени.

Концерт так и не состоялся. Свои деньги за билеты тюменцы ждут почти год Финансовые потери несут и другие организации: арбитражный суд обязал бизнесмена возместить компании «ТюменьНИИгипрогаз» ущерб на сумму 108 тысяч рублей и ещё четыре тысячи — за госпошлину.

Суд встал на сторону потерпевшей стороны и вынес такое решение

Чем еще недовольны тюменцы?

— После бизнес-курсов, на которых мы с ним учились вместе, Сергей создал агентство по купле-продаже криптовалюты. Восторженно рассказывал инвесторам про блокчейн, хотя сам — не особо в курсе, что это такое. Любому нормальному человеку было сразу понятно, что его предложение — полная чушь. Но ведь нашлись те, кто согласился. Ещё из-за Сергея сорвалось много концертов в Тюмени. Какие-то он отменил после старта продаж билетов, а вот в случае с Тимати прошлой осенью было иначе: больше половины билетов он уже успел продать. Мне рассказывал, что привезёт в наш город знаменитых CC Catch, но ему на это «очень нужно полмиллиона рублей». Собирать деньги пошёл в народ, обещая, что потом всё вернёт. Концерт так и не состоялся, — рассказал 72.ru читатель Вадим.

Сейчас за Сергеем Замякиным числится миллионный долг, в том числе — неуплаченные налоги.

Займ для организации концерта Тимати всё ещё числится в числе невыплаченных

Несостоявшиеся партнеры и обманутые клиенты подмечают, что череда скандалов, обвинения в мошенничестве и обманах не мешают бизнесмену позиционировать себя как православного активиста. С одной стороны он предлагает им запастись смирением и терпением, ожидая возврата долгов, с другой стороны — ходит в церковь, надевает на себя рясу, принимает участие во многих богослужениях.

— Не знаком лично с этим человеком, но скажу так: в числе священнослужителей тюменских храмов этот мужчина не числится. Церковь осуждает мошенничество, но признаёт то, что никто не застрахован от неудач в бизнесе. Есть более тяжкие грехи — грабежи, убийства, раздор между супругами и близкими людьми. Поведение прихожанина не должно быть вызывающим, показным. Если человек нарушает нормы морали, он может искупить свои грехи, отмолить их. Проблемы с законом — зона ответственности правоохранительных органов : только они могут помочь разобраться в конкретной ситуации, — прокомментировал 72.ru пресс-секретарь Тобольской и Тюменской иепархии Григорий Мансуров.

Церковные службы в Знаменском соборе бизнесмен посещает исправно: старается быть на каждой

Сам Сергей Замякин категорически отказался комментировать ситуацию, в которой оказался замешан.

— К сожалению, это будет оправданием. Я не считаю правильным оправдываться, — кратко пояснил бизнесмен.

В полиции рассказали, что делать, если вы попали в аналогичную ситуацию.

— Если у фрилансера на руках есть договор о выполнении услуг, ему необходимо обратиться в трудовую инспекцию и/или прокуратуру : предоставить документы и вещественные доказательства нарушения со стороны работодателя, написать заявление. Этот конкретный случай относится к гражданско-правовым отношениям, и обращаться в полицию в данном случае не стоит. Под мошенничеством подразумевается хищение или присвоение чужих денежных средств обманным путём. Например, кто-то решил купить подержанный автомобиль на вторичном рынке, перевёл продавцу запрошенную сумму на карту, но товар не получил. То есть оплату покупатель произвёл сам, добровольно, но продавец при этом обогатился незаконно. В таком случае обязательно нужно обратиться в полицию, написать заявление, — объяснил сотрудник пресс-службы областного УМВД Александр Гилёв

Если вы попали в такую же ситуацию, как и Маргарита — свяжитесь с нами: 72@rugion.ru. Либо обратитесь в отделение полиции по месту прописки, письменно обозначив суть претензии.