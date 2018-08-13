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В День города над мэрией Екатеринбурга поднимут флаг за 1 миллион рублей
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В День города над мэрией Екатеринбурга поднимут флаг за 1 миллион рублей 

АиФ Урал 54 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Поднятие флага на здании мэрии Екатеринбурга обойдется почти в 1 млн рублей. Такова стоимость организации торжественной церемонии, которая состоится в День города на этой неделе, об этом сообщает в понедельник, 13 августа, «АиФ-Урал».
На портале госзакупок появилась информация об организации закупки у единственного поставщика, заказчиком которой выступает центр культуры «Урал». Согласно документации, подрядчик должен будет в День города организовать торжественную церемонию поднятия флага на здании мэрии. На работы заказчик готов потратить 925 тыс. рублей.
Победитель закупки должен организовать работу режиссера-постановщика, звукорежиссера, имеющих опыт работы не менее пяти лет. Кроме того, подрядчику предстоит разработать концепцию и написать сценарий мероприятия. При этом в сценарий обязательно должны входить торжественное открытие, блок с участием первых лиц Екатеринбурга, поздравительный блок, в котором примут участие знаковые персоны уральской столицы, несколько концертных тематических блоков и церемония закрытия мероприятия. Праздничная программа продлится один час, за это время должны быть организованы не менее пяти концертных номеров, выполненных в различных жанрах: вокал, хореография, оригинальный жанр, инструментальная музыка. Также во время мероприятия должно состояться шоу чирлидеров.
Вместе с этим победитель закупки должен обеспечить техническое оснащение церемонии, подготовить тематическую видеоинсталляцию, доставить на место стелу «Европа-Азия», а также организовать вынос двух полотен, одно из которых имеет желто-зеленую расцветку и надпись «Екатеринбург», а другое — «Город мира».
Согласно протоколу работы комиссии, на конкурс были поданы три заявки. Компании предлагали провести церемонию за 922 тыс. рублей, 924,5 тыс. рублей и 928,5 тыс. рублей. В результате победителем была признана фирма ООО «Брайт-регион», она организует мероприятие за 921,78 тыс. рублей.
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