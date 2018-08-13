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Комарова назначила двух новых замов
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Комарова назначила двух новых замов 

Уралинформбюро 54 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Замгубернатора Югры по строительству, энергетике и ЖКХ Дмитрий Шаповал ушел со своего поста. Его место займет Андрей Зобницев, оставив кресло первого замдиректора по управлению госимуществом региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального правительства.
До начала работы в департаменте по управлению госимуществом Зобницев возглавлял управление капитального строительства, а также региональный департамент строительства, энергетики и ЖКХ.
Следует отметить, что, кроме Зобницева, на должность замгубернатора Югры также был назначен москвич Николай Милькис. Он возглавит департамент экономического развития.
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