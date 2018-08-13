«Стабильно, но без прорыва». Нижегородские промышленники строят амбициозные планы

Рост нижегородской промышленности опережает средний по России. За первое полугодие 2018 года предприятия региона отгрузили своей продукции на сумму 692 млрд рублей — на 12,7% выше, чем за тот же срок в прошлом году. В основном объем формируется за счет обрабатывающих производств: их доля — 623 млрд рублей, а показатель роста — 13,1%.

Наибольший рост наблюдался в металлургии — 18,7%, химической промышленности — 36,7%, в производстве электрического оборудования — 37%, в изготовлении одежды — на 17,8%.

По объему отгруженной продукции промпроизводства Нижегородская область занимает 5 место в ПФО и 14 место в РФ. В обрабатывающих производствах — 2 место в ПФО (после Татарстана) и 7 место в России, рассказал и. о. регионального министра промышленности, торговли и предпринимательства Игорь Сазонов

— Текущее состояние промышленности не обладает достаточным потенциалом для придания ей прорывного ускорения к лидерству, а лишь способно сохранять стабильные темпы роста, — заявил Сазонов. — Перед нижегородской промышленностью стоят задачи более амбициозные — по достижению глобальной конкурентоспособности, максимальной эффективности и высокой производительности труда. И в этом мы должны быть лидерами в РФ.

Кроме нацпрограмм, которые готовит федеральный кабмин, нижегородское правительство предпринимает свои меры поддержки предпринимательства. В частности, подписано соглашение с Российским экспортным центром.

— Мы сформируем пул из 30 экспортно-ориентированных предприятий, с которыми будем отрабатывать все формы государственной и региональной поддержки, чтобы они могли уверенно себя чувствовать и при выходе на внешний рынок, и работая не нем, — пояснил и. о. вице-губернатора Евгений Люлин . — Надо брать предприятия, которые уже имеют этот потенциал, имеют желание, перспективы. Но не имеют достаточных возможностей. Потому что выход на экспорт требует больших издержек — и технологических, и лицензионных, и маркетинговых, и многое другое.

За полгода в РЭЦ направлено 112 заявок, 58 нижегородских компаний уже воспользовались его инструментами, на рассмотрении находятся еще 33 заявки.

Серьезный резерв для развития промышленности представляют незадействованные производственные мощности, которых в Нижегородской области достаточно много. Простаивают производства на «Горьковском автомобильном заводе», на авиационном заводе «Сокол», на машиностроительном заводе концерна «Алмаз-Антей»

— Существующие объемы не задействованы по целому ряду причин: нет государственных заказов, нет потребителей этой продукции, устаревшее оборудование. Работа идет, меняется соотношение простаивающего оборудования, но оно существует, — объяснил Люлин. — Мы оцениваем его потенциал в 350–400 млрд рублей, если ввести в действие все простаивающее оборудование на всех предприятиях по всей Нижегородской области. Это, конечно, экспертная оценка, но я думаю, что она близка к реальной.

Новая мера региональной поддержки — субсидия на возмещение части процентов пор кредитам, взятым на реализацию инвестиционных проектов. Ее размер — не более 5 млн на одно предприятие. На сегодняшний день подана 21 заявка на сумму 54 млн рублей. Хотя по началу у губернатора просили на эту программу миллиард, но не выбрали даже 100 миллионов. Проблема в сложных условиях кредитования, считает и. о. вице-губернатора. А чтобы получить поддержку, нужно взять кредит.

— Во-первых, банки себя ведут достаточно жестко. Во-вторых, условия не самые лучшие, особенно для малого и среднего бизнеса. Поэтому берут мало кредитов. Условия предоставления кредитных ресурсов у нас в целом по стране — это беда, мы же все это понимаем, — заметил Евгений Борисович. — Процентные ставки немаленькие. Даже с учетом компенсации они достаточно болезненные.

— Большие залоги, — добавил гендиректор НАППа Валерий Цыбанев . — Сейчас условия такие, что он должен в залог отдать личное имущество, имущество своей семьи — ну кто пойдет на это? Выкручивают руки — мама не горюй.

Существует еще поддержка регионального Фонда развития промышленности . Это заем от 20 до 100 млн рублей под 1,5–5% годовых на условиях софинансирования с федеральным фондом. Но ее получить сложно. За время своего существования фонд одобрил 15 из 150 заявок на общую сумму 640 млн рублей. Федеральный фонд за полгода принял 3 нижегородских заявки на 771 млн рублей.

Что касается планов на будущее, то в этом году, по расчетам правительства области, объем отгруженной продукции должен достичь 1,282 трлн рублей, в будущем году — 1,368 трлн, а к 2020 году — 1,4 трлн. Но Цыбанев уверен, что нижегородским промышленникам по плечу достичь последнего результата уже в этом году. Только за первое полугодие отгрузили продукции на 700 млрд рублей.

Говоря о проблемах и рисках для предприятий, Валерий Николаевич отметил, что все они «федерального уровня». Например, повышение ставки налога.

— Вот смотрите: нежданно-негаданно нам правительство РФ подкинуло плюс 2% по НДС. Мы ожидаем, что они будут снижать налоги, как это делает президент Трамп в Америке, а они нам добавляют, — говорит гендиректор НАППа. — Я помню, когда был председателем правительства Фрадков (с 2004 по 2007 год — Прим. ред.), он был согласен до 13% снижать. А Кудрин, будучи тогда министром финансов, и министр экономики Греф пролоббировали решение оставить на прежнем уровне. А теперь вообще вернулись к 20%.

Тем не менее, ни на одном предприятии на фоне увеличения налога не заявили о сворачивании деятельности или сокращении производства.

— Мы привыкли работать «вопреки». Придется поджиматься по каким-то статьям. Продукцию предприятия все равно нужно продавать. Если мы будем повышать цены, то продажи упадут. Будем нивелировать — нам не привыкать, — заявил Цыбанев.

Вторая проблема — конверсия. Она касается всех предприятий военно-промышленного комплекса, которых много в Нижегородской области.

— Мы очень тревожно к ней относимся, поскольку проходили уже в 90-х годах, когда нас бросили в эту пучину конверсии. Предприятия сковородки делали, авиационный завод теплицы выпускал, — напомнил Валерий Николаевич. — Мы подготовили обращение к правительству, чтобы оно разработало государственную программу диверсификации с определением приоритетов гражданской продукции. Рынки-то есть — куда ни плюнь, все закупается за рубежом — надо только грамотно выстроить государственную политику в этом направлении.

«Надвигается» еще одна проблема: в федеральном правительстве готовится закон о том, что спецсчета предприятий, которые используются для выполнения гособоронзаказа, переведут в один банк (сейчас уполномоченных банков 8). В качестве опорного выбран «Промсвязьбанк» , у которого нет ни дополнительных офисов, ни филиалов, ни достаточного количества сотрудников. Если это случится, может наступить коллапс, считают бизнесмены.

— Проблемы есть, и это не ураган, не стихия, а субъективные решения, принимаемые на уровне федерального правительства, — подытожил Валерий Цыбанев. — Мы несем потери от принятия неправильных управленческих решений нашего федерального правительства. Поэтому будем подключать все силы, чтобы не допускать чрезмерного обременения наших предприятий, административных барьеров и так далее.