В Самаре обещают снизить цены на морепродукты

Самарцы смогут есть икру ложками?

Хабаровские бизнесмены планируют поставлять морепродукты в Самару напрямую, что позволит значительно снизить цены на продукцию для покупателей. Об этом стало известно во время первого официального визита в Хабаровский край делегации из Самарской области.

— На встрече представители власти и руководители предприятий обсуждали несколько направлений сотрудничества, связанных в том числе с пищевой промышленностью, — сообщили в региональном правительстве.

Соглашение о сотрудничестве между регионами подписали глава областного правительства Дмитрий Азаров и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в мае этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Они договорились о развитии отношений в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.