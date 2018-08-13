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В Самаре обещают снизить цены на морепродукты
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В Самаре обещают снизить цены на морепродукты 

63.ru 30 минут назад
Фото: 63.ru
Самарцы смогут есть икру ложками?
Хабаровские бизнесмены планируют поставлять морепродукты в Самару напрямую, что позволит значительно снизить цены на продукцию для покупателей. Об этом стало известно во время первого официального визита в Хабаровский край делегации из Самарской области.
— На встрече представители власти и руководители предприятий обсуждали несколько направлений сотрудничества, связанных в том числе с пищевой промышленностью, — сообщили в региональном правительстве.
Соглашение о сотрудничестве между регионами подписали глава областного правительства Дмитрий Азаров и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в мае этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Они договорились о развитии отношений в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.
Делегацию нашего края на встрече в Хабаровске представляли врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, представители региональных Минпрома и Минэкономразвития, администрации Тольятти, руководители губернских промпредприятий и Самарского университета.
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