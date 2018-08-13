Владимир Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным

Президент Российской Федерации Владимир Путин 13 августа в Ново-Огарёво провел рабочую встречу с главой Нижегородской области Глебом Никитиным , сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На встрече обсуждалось социально-экономическое положение Нижегородской области, глава региона доложил президенту об итогах работы в первом полугодии. По его словам, область «динамично развивается и по некоторым показателям показывает очень хорошую динамику». Валовой региональный продукт в первом полугодии 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 103%, по итогам года прогнозируется такой же рост.

«Это выше, чем среднероссийский прогноз. За счет роста промышленности, повышения производительности труда, за счёт меняющихся общеэкономических тенденций, — отметил Глеб Никитин. — Безусловно, чемпионат мира по футболу тоже дал импульс экономике».