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Владимир Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным
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Владимир Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Президент Российской Федерации Владимир Путин 13 августа в Ново-Огарёво провел рабочую встречу с главой Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
На встрече обсуждалось социально-экономическое положение Нижегородской области, глава региона доложил президенту об итогах работы в первом полугодии. По его словам, область «динамично развивается и по некоторым показателям показывает очень хорошую динамику». Валовой региональный продукт в первом полугодии 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 103%, по итогам года прогнозируется такой же рост.
«Это выше, чем среднероссийский прогноз. За счет роста промышленности, повышения производительности труда, за счёт меняющихся общеэкономических тенденций, — отметил Глеб Никитин. — Безусловно, чемпионат мира по футболу тоже дал импульс экономике».
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