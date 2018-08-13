Апартаменты народного артиста превратили в частную гостиницу

В течение шести последних лет жильцы дома 39, строение 1, по улице Покровке не могут выгнать своих непрошеных соседей. В квартире № 3, принадлежащей семье Табаковых, организовали гостиницу.

Возле подъезда корреспондента «Вечерки» встречает старшая по дому Валерия Моргасова.

— Наши силы на исходе, — говорит она. — На третьем этаже — настоящий хостел. Мы пробуем сопротивляться, но уже не знаем, к кому идти. Недавно мне звонок был с угрозами: мол, в нашей большой стране люди часто пропадают.

Вначале, памятуя о прежних добрососедских отношениях со звездной семьей, собственники других квартир пытались ограничиться просьбами и увещеваниями. В различные инстанции их вынудило обратиться полное ответное равнодушие. В руках у Валерии целая стопка бумаг: писем, жалоб, результатов проверок. Одно из писем от городской прокуратуры , датированное 21.01.2016, четко предписывает районной прокуратуре навести порядок и незаконную гостиницу закрыть. Но сегодня уже август 2018-го, а гостиница по-прежнему процветает.

— Простите, я не в курсе. Там ерунда такая! Даже отвечать на это… Мало ли, что пишут. Ко мне это отношение не имеет. Извините, — ответила корреспонденту по телефону вдова Табакова.

Странно, а со слов квартирантки Евы, договор об аренде квартиры подписан именно Мариной Зудиной , недавно официально вступившей в права собственника.

Что еще более интересно, рекламу этой гостиницы всякий желающий может свободно разыскать в интернете. Там же представлены фотографии комнат. По документам адрес: Покровка, 39, стр. 1, — это один из многочисленных адресов, предлагаемых в качестве гостиниц ООО «Тема». В рекламе гостиница по этому адресу значится даже под вполне завлекательным названием — «День и Ночь».

Вот и приходят сюда гости и день и ночь, никому не давая покоя.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Виктор Федорук , ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека»:

— Нарушение Жилищного кодекса, статья 17. Жилье используется для бизнеса при отсутствии необходимых условий. Посторонние — все, кто не зарегистрирован и не собственник жилья. Перед мундиалем Министерство спорта РФ пыталось изменить законодательство в связи с наплывом гостей. Но Сергей Собянин не допустил этих нововведений. Ведь нарушаются права соседей на комфортное совместное проживание.

Геннадий Щербаков , начальник отдела безопасности ГБУ «Жилищник Басманного района»:

— Ранее я слышал о существующей проблеме неоднократно. По официальному обращению жильцов дома 39, стр. 1, по улице Покровке вместе с другими представителями отдела я ходил с проверкой в эту квартиру. Дверь открыла женщина. Никаких объяснений получить не удалось. На нашу вежливую просьбу показать квартиру и отмести, возможно, несправедливые обвинения в адрес ее владельца был получен жесткий отрицательный ответ. Нас не пустили даже на порог.

ИСТОРИЯ ЖИЛИЩА