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Апартаменты народного артиста превратили в частную гостиницу
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Апартаменты народного артиста превратили в частную гостиницу 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В течение шести последних лет жильцы дома 39, строение 1, по улице Покровке не могут выгнать своих непрошеных соседей. В квартире № 3, принадлежащей семье Табаковых, организовали гостиницу.
Возле подъезда корреспондента «Вечерки» встречает старшая по дому Валерия Моргасова.
— Наши силы на исходе, — говорит она. — На третьем этаже — настоящий хостел. Мы пробуем сопротивляться, но уже не знаем, к кому идти. Недавно мне звонок был с угрозами: мол, в нашей большой стране люди часто пропадают.
Вначале, памятуя о прежних добрососедских отношениях со звездной семьей, собственники других квартир пытались ограничиться просьбами и увещеваниями. В различные инстанции их вынудило обратиться полное ответное равнодушие. В руках у Валерии целая стопка бумаг: писем, жалоб, результатов проверок. Одно из писем от городской прокуратуры, датированное 21.01.2016, четко предписывает районной прокуратуре навести порядок и незаконную гостиницу закрыть. Но сегодня уже август 2018-го, а гостиница по-прежнему процветает.
— Простите, я не в курсе. Там ерунда такая! Даже отвечать на это… Мало ли, что пишут. Ко мне это отношение не имеет. Извините, — ответила корреспонденту по телефону вдова Табакова.
Странно, а со слов квартирантки Евы, договор об аренде квартиры подписан именно Мариной Зудиной, недавно официально вступившей в права собственника.
Что еще более интересно, рекламу этой гостиницы всякий желающий может свободно разыскать в интернете. Там же представлены фотографии комнат. По документам адрес: Покровка, 39, стр. 1, — это один из многочисленных адресов, предлагаемых в качестве гостиниц ООО «Тема». В рекламе гостиница по этому адресу значится даже под вполне завлекательным названием — «День и Ночь».
Вот и приходят сюда гости и день и ночь, никому не давая покоя.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Виктор Федорук, ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека»:
— Нарушение Жилищного кодекса, статья 17. Жилье используется для бизнеса при отсутствии необходимых условий. Посторонние — все, кто не зарегистрирован и не собственник жилья. Перед мундиалем Министерство спорта РФ пыталось изменить законодательство в связи с наплывом гостей. Но Сергей Собянин не допустил этих нововведений. Ведь нарушаются права соседей на комфортное совместное проживание.
Геннадий Щербаков, начальник отдела безопасности ГБУ «Жилищник Басманного района»:
— Ранее я слышал о существующей проблеме неоднократно. По официальному обращению жильцов дома 39, стр. 1, по улице Покровке вместе с другими представителями отдела я ходил с проверкой в эту квартиру. Дверь открыла женщина. Никаких объяснений получить не удалось. На нашу вежливую просьбу показать квартиру и отмести, возможно, несправедливые обвинения в адрес ее владельца был получен жесткий отрицательный ответ. Нас не пустили даже на порог.
ИСТОРИЯ ЖИЛИЩА
В 2012 году из квартиры № 3 дома 39, стр. 1, по улице Покровке выехала семья народного артиста СССР Олега Табакова. Освободившиеся 120 метров заняли арендаторы. Новость о коммерческом использовании квартиры жильцам дома свалилась как снег на голову. В том же 2012 году в их подъезд стали нескончаемым потоком приходить и уходить чужие люди: приезжие из различных регионов, пешком и на машинах, с объемным багажом, со своими проблемами и нервами и даже инфекционными болезнями, желающие в Москве пройти курс квалифицированного лечения.
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