Волгоградскую семью убрали из программы обеспечения жильем из‐за возраста жены

Волгоградцы Анна и Андрей Слепцовы пять лет стояли в очереди на жилищный сертификат в рамках программы обеспечения молодых семей жильем, но так и не дождались. В 2017 году супруге исполнилось 36 лет, поэтому власти убрали их заявку из списка. Об этом рассказал RT.

Местные чиновники утверждают, что их действия отвечают букве закона. Однако юристы считают, что шанс получить собственное жилье у Слепцовых еще есть, поскольку очередь сильно затормозила нехватка денег в льготной программе. Это выяснилось в ходе судебного разбирательства, заявила Анна.

«На суде нам сказали, что программа не финансировалась два года. Представитель администрации, глядя мне в глаза, говорит: «Ну мы же не виноваты, что нет денег». У меня тогда вопрос: если у государства, в котором я живу, где я являюсь гражданкой, нет денег, то откуда они у меня?» — возмутилась Слепцова.

Пара уточнила, что власти посоветовали взять ипотеку, но таких денег у Слепцовых нет. Андрей работает автомобильным мастером, а Анна — продавцом. Ежемесячная выплата в случае ипотечного займа для семьи составила бы 30 тысяч рублей, а таких денег у пары нет.

Адвокат Тимур Маршани в интервью RT заявил, что Андрей и Анна могут изменить ситуацию в свою пользу, но для этого необходимо понять причину исключения из льготной программы.

«Необходимо в судебном порядке оспорить действия должностного лица и потом уже по результатам разбирательства требовать снова включения в очередь. Если они были поставлены в очередь и процесс решения жилищного вопроса затянулся из-за недофинансирования программы, то это уже не вина Слепцовых», — заявил Маршани.