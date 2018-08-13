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Пункты сбора вещей для школьников откроются в Щукине в конце августа
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Пункты сбора вещей для школьников откроются в Щукине в конце августа 

Управа района Щукино 21 минуту назад
В Щукине будут работать пункты сбора вещей для школьников из малообеспеченных семей. Площадка открывается в рамках ежегодной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!».
«В столице откроется более 200 пунктов сбора одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей-инвалидов. Кроме того, на площадках пройдут мастер-классы, концерты, конкурсы и викторины», — говорится на официальном портале правительства Москвы.
Как сообщается в столичном департаменте труда и социальной защиты населения, жители Щукина могут приносить вещи в передвижной пункт, который будет работать 24 и 25 августа с 13.00 до 19.00 по адресу: ул. Маршала Бирюзова, д. 32 (площадка напротив ТЦ «5 Авеню»).
Кроме того, вещи будут приниматься в стационарном пункте по адресу: б-р Генерала Карбышева, д. 16. Время работы: 23 и с 27 по 30 августа с 10.00 до 20.00; 24, 25 и 31 августа с 10.00 до 18.00. (мо)
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