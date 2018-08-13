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Президенту Harley-Davidson предложили построить завод на Вологодчине
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Президенту Harley-Davidson предложили построить завод на Вологодчине 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Заводов по производству мотоциклов в Вологодской области пока нет. (Фото: bingapis.com) Как сообщал ранее РБК, что компания Harley-Davidson объявила о переносе производства мотоциклов для продажи в Европе из США в другие страны. На этот шаг компании пришлось пойти из-за новых пошлин, введенных ЕС на ряд товаров из США. В частности, пошлина, которой облагаются мотоциклы Harley-Davidson, выросла с 6 до 31%.
В пятницу на эту новость отреагировала гендиректор Корпорации развития Вологодской области Оксана Яковлева:
«Уважаемый Мэттью Левэтич (президент Harley-Davidson — РБК), пока товары российского производства освобождены от европейских «санкций», приглашаем Вас посетить индустриальный парк «Череповец». Наши резиденты не только спокойно экспортируют продукцию в страны ЕС, но и обладают рядом преференций: на 10 лет освобождаются от налога на имущество, земельного налога, на первые 5 лет — от налога на прибыль, а в следующие 5 лет налог на прибыль составит всего 10% вместо установленных 20%. Кроме того, при размещении у нас, Ваши обязательные отчисления по заработной плате снизятся почти в 4 раза. Рады видеть Вас в Вологодской области», — написала она на своей странице ВК.
Сегодня же пресс-секретарь Корпорации развития Вологодской области Дарина Суворова сообщила, что в ближайшее время КР собирается направить президенту «Харлей-Дэвидсон» официальное приглашение по поводу размещения производства в Череповце.
Как сообщает портал Gorodche.ru, в индустриальном парке «Череповец» на сегодня уже есть несколько резидентов. В частности, это производство стружечно-цементных стеновых панелей и плит, который стал фактически первым резидентом ИП. Позже зайти на территорию пожелал завод компании «Проммаркет», планирующий делать там тонкостенные трубы малого и среднего диаметра. Еще одним резидентом может стать производство теплообменной набивки для паровых котлов ТЭЦ и ГРЭС. При этом возможности парка позволяют построить там еще несколько заводов. Причем направления деятельности могут быть совершенно разными. Каждый резидент получает фактически готовую инфраструктуру и долгосрочные налоговые льготы.
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